嘉義縣推動「菸蒂不落地」　1個半小時內回收逾7萬根菸蒂

▲嘉義縣環保局推收集菸蒂換現金及好禮，短短1個半小時內回收逾7萬根菸蒂 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為響應聯合國自2024年起，將每年9月的第三個星期六訂為世界環境清潔日(World Cleanup Day）致力於消除環境污染和塑料垃圾，特別在這一天舉辦加碼限定日「逗陣來『抾』換好禮」收集菸蒂兌換活動，21日在新港鄉鐵路公園號召民眾清掃街道並撿拾菸蒂，除兌換現金30元外，還能獲得當天限定的米酒或垃圾袋等實用物品。

短短1個半小時內，包含持續參與的鄉親及現場參加者，共兌換約301瓶寶特瓶，回收近75,250根菸蒂，約重15.8公斤；加上113年6月17日至今的回收總量，已達471瓶，折合約5,888包香菸，價值高達706,560元（以每包120元計算）。

環保局長張輝川表示，今年的菸蒂兌換活動得到廣泛支持，許多合作商家積極響應，為回應大家的熱情，特別將每瓶的兌換金額從10元提高至30元，活動將持續至2024年12月31日，兌完為止！民眾可至嘉義縣環保局「嘉減碳」FB粉專，搜尋合作店家位置，加入撿菸蒂換好禮的行列，共同守護我們的環境與健康。

現場特別邀請菸蒂撿拾達人分享，菸蒂特別集中在便利商店、醫院及診所、十字路口、道路、排水溝及夾娃娃機店等熱區；為讓吸煙者能定點丟棄煙蒂及煙灰，共同維護環境，期望藉由菸蒂桶設置，選擇在熱區、非禁菸區並遠離住家的適當地點，以避免菸味干擾住家；環保局歡迎商家響應設置熄菸桶，讓菸蒂有去處外，還能減少清掃負擔，意者請洽當地清潔隊設置菸蒂桶。

嘉義縣長期關注菸蒂問題，並持續推動「菸蒂不落地」宣導；香菸濾嘴含有醋酸纖維，難以分解，而菸草內含超過4000種有害物質，這些物質可能隨水進入河川、海洋，對環境和生態系統造成持續危害；此次活動不僅提升了大眾對菸蒂污染的意識，也藉此提醒大家減少尼古丁的攝取，不僅能守護荷包，更能保護健康。