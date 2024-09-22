推廣四大癌症篩檢下猛藥　嘉義縣篩檢還有機會抽Gogoro

▲嘉義縣鼓勵民眾定期接受癌症篩檢 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣21日於義竹國中辦理複合式健康篩檢活動，透過行動醫療將全方位醫療服務帶入社區，並全力推廣四大癌症篩檢，縣長翁章梁特別到場關心，同時呼籲40歲以上縣民攜帶健保卡踴躍參加，養成定期篩檢的良好習慣，早期發現、早期診治，提升健康正能量。

翁章梁說，癌症篩檢是縣政重要工作之一，嘉義縣持續以行動醫療及村里設站方式守護鄉親，不僅是平日，夜間及假日也是18鄉鎮市走透透，將檢查直接送到各村里，民眾可就近篩檢，免除舟車勞頓之苦。

翁縣長特別提醒，現居嘉義縣30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸習慣民眾，每2年1次口腔黏膜檢查；50-75歲的民眾每2年1次糞便潛血檢查；30歲以上婦女，每年可免費子宮頸抹片檢查；45至70歲或40至44歲二等親內曾患有乳癌的婦女每2年1次乳房攝影篩檢，符合資格民眾僅需攜帶健保卡至活動現場(複合式健康篩檢、3+1行動醫療場域、假日夜間篩檢設站)即能享有免費篩檢服務，主動篩檢保安康。

依據衛生福利部最新統計資料，112年國人十大死因，惡性腫瘤已連續42年居榜首地位，有8成7集中於55歲以上族群，大腸癌死亡率排名第3、乳癌第4、口腔癌第6、子宮頸癌第12：但其實四大癌症皆可透過篩檢，早期發現達到早期治療的效果，統計顯示早期(0+1)期之5年存活率皆達9成，衛生局提醒鄉親生活忙碌也應積極定期接受癌症篩檢，維護自身及家人的健康。

衛生局長趙紋華指出，定期篩檢、早期發現並治療是健康保養的基本功，今年度辦理癌症篩檢送好禮抽獎活動，鼓勵口腔癌高危險民眾、乳癌、子宮頸癌首次篩檢及6年以上未篩者重視自身健康，凡符合資格者完成篩檢將有機會獲得Gogoro電動機車等大獎。

民眾可選擇鄰近醫院、衛生所或行動醫療場域就近進行篩檢，全家攜手賺健康，第一波大獎Gogoro得主為5月份至太保場行動醫療進行子宮頸抹片檢查，下一波抽獎在11月11日。

趙紋華提醒，尚未檢查的民眾趕快去做檢查及填寫問卷( https://reurl.cc/5d3jr6 )，相關活動訊息可至衛生局(所)網站或臉書粉絲團查詢，或逕洽嘉義縣各鄉鎮市衛生所或衛生局。