台南市交通死亡事故逐減幅13.5％　道安團隊將持續強化防制力道

▲2024年截至9月15日A1死亡人數110人，較去年同期減少15人，減幅12％，優於全國事故降幅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲24日主持9月份道安會報，據事故統計資料顯示，2024年1-6月交通事故30日死亡人數128人，較去年同期減少20人，減幅13.5％、2024年截至9月15日A1人數110人，較去年同期減少15人，減幅12％，優於全國事故降幅。

黃偉哲市長會中肯定道安團隊用心，並勉勵持續擴大交通事故的防制力道，針對機車、高齡者、行人及大型車涉入事故等重點族群持續加強防制工作。

台南市上週於路口發生兩起直行與右轉車輛A1事故案，交通局局長王銘德說，依道安規則第102條規定，汽車右轉彎時應距路口30公尺前換入外側車道或慢車道再右轉，故不論道路最外側採混合車道或者慢車道型式，右轉車輛皆需提早靠右行駛，台南市既有道路配置通常會因地制宜畫設1.5米～2.5米的機慢車優先道，對於台南市大量機車使用行為的交通而言，確有發揮機車行車順暢及降低汽車爭道風險等效果，交通局近年依地區道路行車需求，亦調整多處車道配置，將機慢優先車道調整為右轉或直右共用的混合車道，後續亦將持續評估處理。

王銘德局長表示，道安防制向來是市府的重點工作，市府團隊2024年度運用大數據分析掌握交通事故特性，研析事故主因、族群、熱時熱區，採交通3E策略(工程、教育、執法)為基礎多管齊下推動各項精進作為，持續擴大交通事故的防制力道。在113年上半年的努力之下，截至9月中旬統計，A1及30日死亡事故降幅均達1成以上，優於全國事故降幅，而1-7月事故受傷人數亦較去年同期減少614人。事故狀況雖於暑期有微幅增加情形，但整體而言仍逐步趨緩中，市府團隊將持續推動防制工作。

交通局長王銘德指出，市府道安團隊除掌握大數據研析事故特性外，短週期之事故特性亦由警察局各事故熱區分局實施交通健檢，研析所轄事故好發主因及地緣關係，並於會報持續檢討精進及落實防制工作。上半年A1交通事故中以高齡者事故、涉及大型車事故及機車自撞事故比例較高，皆為年度重點防制族群對象，市府道安團隊除於事故發生後5日內邀集相關單位辦理會勘瞭解事故原因，並檢視道路交通工程及研擬優化方案之外，亦將持續透過多元管道執行交通安全宣導，並安排勤務提升見警率及落實精準執法。

王銘德表示，大型車交通事故往往造成致命死傷，為積極防制該類事故問題，道安團隊將持續強化轄內已登記300餘家汽車貨運三業業者源頭管理，並加強事故熱區、工業區周邊路段活動地磅查核勤務及提高執法密度，同時落實用路人大型車行車視野死角與內輪差等重點宣導作業；高齡者事故憾事則多發生於行人及使用機車的高齡長輩，市府已持續爭取中央補助「人本交通改善計畫」及「永續提升行人安全計畫」完善行人空間欠缺或不足等問題，並持續落實道路障礙物排除，盡可能優化行人環境，避免行人暴露於交通事故風險。另亦透過路口優化及車道瘦身設計，有效降低轉向車輛速度及縮短行人穿越路口距離，提升路口紓解效率與安全。

市長黃偉哲特別注重「人本交通 停讓文化」觀念的建立，市府道安團隊自8月開學季迄今舉辦4場大型交通安全月宣導活動，包含交通安全月起跑活動、九大運輸業路口停讓宣示、交通安全教育體驗計畫、小小警察交安體驗營，不僅從小扎根培養人本交通及交通安全觀念，更希望從駕駛源頭落實停讓文化，希望市民朋友能夠共同以人為出發點，建構出一個能夠預防交通事故風險發生的環境與觀念，保障用路安全。