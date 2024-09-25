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台南正議長賄選案二審開庭　傳訊郭再欽、楊志強2人

▲高等法院台南分院針對台南市正副議長賄選案召開準備程序庭，法官傳訊被告郭再欽與楊志強2人，2人均否認有賄選情事。（圖／記者林東良攝）

▲高等法院台南分院針對台南市正副議長賄選案召開準備程序庭，法官傳訊被告郭再欽與楊志強2人，2人均否認有賄選情事。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市正、副議長賄選案，一審宣判議長邱莉莉、副議長林志展等10名被告均判無罪，檢方不服上訴二審，24日下午，高等法院台南分院召開準備程序庭，法官傳訊被告郭再欽與楊志強2人，郭再欽的律師主張，郭曾打電話給楊是要刺探對手的議長選情，並未要求去行賄國民黨市議員方一峰。

郭再欽律師並說，對於國民黨另一名市議員李鎮國，郭再欽也未對他提出檢方起訴所謂的A保證（要南市長黃偉哲出來保證民、國配）、B折扣（向建商買房有折扣）、C經費（未來競選經費）等行賄條件，一審判郭再欽無罪並沒有違誤情事。

楊志強的律師則指出，2022年12月14日餐敘時，郭再欽曾打電話給楊志強，楊志強那時已表明他是支援郭信良，對郭再欽禮貌性拒絕及說改天再談，楊志強並未答應郭再欽說要合作支援民進黨的邱莉莉。

蒞庭公訴的台南高分檢檢察官指出，請法官向南台南市警局函查2022年12月22日至25日這幾天，方一峰向台南市警局申請隨扈一事，可請法官傳訊方一峰之隨扈出庭作證，因為如果方一峰未受到恐嚇，為何在台南市議長選舉前那幾天，要睡在市議會議員休息室而不敢回家？

惟對於檢察官要求傳訊方一峰隨扈作證一事，郭再欽的律師認為沒必要，因為方一峰在一審開庭時已表明過當時沒有「心生畏懼」；且隨扈證詞無法代表方一峰本人的說法。法官庭訊後說擇期再開庭。

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