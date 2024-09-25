高鐵南延「進高雄車站」未定　陳其邁：審慎評估降低衝擊

▲高鐵延伸屏東，正評估左營到屏東不經高雄市區，或進入高雄站等2方案。（圖／記者李姿慧攝）

記者賴文萱／高雄報導

高鐵延伸屏東正評估左營到屏東不經高雄市區，或進入高雄站等2方案，行政院長卓榮泰24日掛保證，「若高鐵高雄方案確定可行，將盡早實施相關工程。」高雄市長陳其邁今（25）日表示，不管哪個方案，都希望能夠經過審慎的評估，來減低對整個城市在民眾、房屋，以及道路交通的衝擊。

民進黨立委李柏毅關心高鐵延伸屏東路線，但若採「高雄方案」恐再陷10年交通黑暗期。卓榮泰回應，若當年便已核定施工，將能配合鐵路地下化施作、現早已完工，對前人的決策感到遺憾，也保證若高鐵高雄方案確定可行，將盡早實施相關工程。

交通部長陳世凱則指，會大量使用潛盾，且未來將採取半邊施工、半邊通行「半半施工」，盡力降低對周邊居民與商圈的影響。

▲高雄車站。（圖／記者張雅雲攝）

對此，陳其邁今天表示，「以我們的了解，工程部分方案還在交通部做更具體的規劃，但不管是哪一個方案，因為原來鐵路地下化已經挖了20年，現在挖完20年又要再挖10年的時間，對於周遭不管是房屋的拆除也好，或是一些可能會影響到相關土地權的問題，以及對交通、周遭商圈的發展，都會造成不同程度的影響」。

陳其邁重申，希望不管是進到高雄車站的高雄方案，或者是原來的原線替代方案，都希望能夠經過審慎的評估，來減低對整個城市，不管是民眾、房屋，以及道路交通的衝擊。