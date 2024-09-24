　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王浩宇PO「百間小草店地圖」要台派抵制　店家貼柯文哲貼紙中招

▲▼王浩宇PO「百間小草店地圖」要台派抵制　豆漿店貼柯文哲貼紙中招。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇PO全台「小草店地圖」要台派「不要給別人添麻煩」。（圖／翻攝王浩宇臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台電電費調整，高雄、台南都有分店的串燒店老闆發文抱怨，9月的電費5.8萬元破新高，「店裡電費破紀錄新高，真是謝了，綠色是最噁心的顏色」，進而被綠營網友出征。對此，被民進黨桃園市前議員王浩宇PO出「全台小草店地圖」，要求綠營、台派「不要給別人添麻煩」，暗示不要去店內消費。

該名老闆在Threads上發文抱怨，並PO出9月電費帳單5萬8110元說，「店裡電費破紀錄新高，真是謝了，綠色是最噁心的顏色」，被綠營支持者截圖分享、出征，最後將文章刪除或隱藏，目前已看不到該則貼文。

事後，王浩宇也PO該名老闆的發文，並再PO出用Google地圖製作的「草叢，台派勿踩」地圖說「不要給別人添麻煩」。該則「全台小草店地圖」中，詳細記錄各店家因支持柯文哲而被列入其中，全台數量超過200間。

▲▼王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲▼民進黨桃園市前議員王浩宇。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼王浩宇PO「百間小草店地圖」要台派抵制　豆漿店貼柯文哲貼紙中招。（圖／翻攝王浩宇臉書）

表單中，有豆漿店在總統大選時貼柯文哲的競選貼紙、餐酒館老闆在選舉前發表投柯言論、早餐店門口貼KP貼紙，多數都以「老闆是柯粉」一句話而列入其中。

許多網友紛紛在王浩宇的臉書PO文下方留言，「貼心、貼心、太貼心」、「太壞了…不過我喜歡」、「如果發現其它草店，該如何加上去呢」、「小草請以行動多多支持小草的店」、「這太棒了！絕不會去給草們添麻煩」、「超讚！還有簡易說明」。

也有人說，「誰在搞對立真是一目了然」、「現在是要分化+對立？以前共產黨就是這樣搞⋯還可以更猛一點，一定有效。只是⋯這樣好嗎？人民本來就有不同意見的表達，民主國家總是要包容」、「已下載，明天開始只光顧這些店家」、「這樣製造對立你很驕傲是嗎，你是鄉民還是政治人物啊」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
快訊／吳明達遭槍擊！檢帶回「幕後藏鏡人」5至6萬交保
日本射擊遊戲台人花5000元！A賞後竟有「透明平台」
LINE免費貼圖來了！5組可愛系限時下載「1款永久使用」
快訊／真主黨飛彈指揮官遭以色列空襲身亡
快訊／鋒面通過台灣「大雷雨突夜襲」　5縣市劇烈降雨
東海女大生遭公車撞死　台中市今起連續3天「行人正義大執法」
快訊／宥勝二審後首發聲！「我真的錯了」
卓榮泰要查官邸電費！黃國昌爆：賴清德曾花700萬整修　打水漂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰要查官邸電費！黃國昌爆：賴清德曾花700萬整修　打水漂了？

王浩宇PO「百間小草店地圖」要台派抵制　店家貼柯文哲貼紙中招

三商壽改善計畫金管會准了　現增發債拚RBC年底達標

李柏毅憂高鐵南延「高雄方案」衝擊交通　卓榮泰：有共識會盡早決定

國防部長官邸爆電費破百萬　顧立雄：沒住過！且是憲兵營區一部分

藍白程委會惡擋總預算　吳思瑤怒轟：混蛋加三級

伴屍5年！生父棄男嬰丟基隆山區　新北社會局：家屬曾有領育兒津貼

王毅指日方勿將「深圳案政治化」遭疑　陸外交部：日本有人炒作

檢調搜索農業部查超思案　陳駿季：針對雞蛋約談畜產會、部內同仁

藍白擋總預算！羅廷瑋卻棄權　黃揚明痛罵該停權：這樣做自毀前程

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

爸「推車管理師」勵志分享　原來只是去大賣場採購….

改造素人！女變氣質姐姐　男打扮後成腹肌小鮮肉♥

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

卓榮泰要查官邸電費！黃國昌爆：賴清德曾花700萬整修　打水漂了？

王浩宇PO「百間小草店地圖」要台派抵制　店家貼柯文哲貼紙中招

三商壽改善計畫金管會准了　現增發債拚RBC年底達標

李柏毅憂高鐵南延「高雄方案」衝擊交通　卓榮泰：有共識會盡早決定

國防部長官邸爆電費破百萬　顧立雄：沒住過！且是憲兵營區一部分

藍白程委會惡擋總預算　吳思瑤怒轟：混蛋加三級

伴屍5年！生父棄男嬰丟基隆山區　新北社會局：家屬曾有領育兒津貼

王毅指日方勿將「深圳案政治化」遭疑　陸外交部：日本有人炒作

檢調搜索農業部查超思案　陳駿季：針對雞蛋約談畜產會、部內同仁

藍白擋總預算！羅廷瑋卻棄權　黃揚明痛罵該停權：這樣做自毀前程

「棒棒堂」合體慘輸比賽　賴晏駒看衰　孫生認能取代威廉

科技廠資安新兵到　緯創小金雞全景10月下旬上櫃

王念好首度MVP秀舞技跳到投降　笑言之前偷練被發現

翠玉白菜直立展出！並列世界珠寶　故宮「大美不言」重頭戲搶先看

21萬正妹網紅澄清「沒加入反骨」！不爽被造謠：隱忍不代表能肆意妄為

快訊／指使槍手伏擊吳明達！檢帶回「幕後藏鏡人」　5至6萬交保

為長輩洗腳不是孝道表演　人倫日常無須特別報導！

王念好3打點悍將年輕選手爆發　陳金鋒：累積比賽經驗

「名媛版大S」遭控賣精品假貨！　黃廉盈發聲駁：跟我沒關係

柯震東最貴錶收藏保密　自認「我有好好賺錢」

高雄「排毒一條街」被抄！紅牌10女全遭逮　老司機崩潰了

政治熱門新聞

蔡壁如曾問這句話　柯秒回沒有

國防部長官邸爆電費破百萬　顧立雄：沒住過！且是憲兵營區一部分

快訊／中共於黃海發射火箭！　飛經台灣防空識別區東部

「北檢一定要起訴柯文哲」　郭正亮曝後續發展：柯恐會做政治動作

快訊／花蓮佳山空軍基地疑食物中毒！　空軍司令部回應了

閣揆官邸「2個月用電近2萬度、電費15萬」　卓榮泰：有異常會檢查

藍白擋總預算！羅廷瑋卻棄權　黃揚明痛罵該停權：這樣做自毀前程

伴屍5年！生父棄男嬰丟基隆山區　新北社會局：家屬曾有領育兒津貼

謝龍介質詢送台南特產飲料！　卓榮泰飲下：非常甜蜜

王浩宇PO「小草店地圖」抵制　店家貼KP貼紙中招

赴陸失聯男涉詐騙　陸委會要求對岸詳細說明

轟高金把原民當祭品！　伍麗華憂禁伐補償提釋憲恐落藍白圈套

中華民國退出聯合國歷史一次看懂　涉外官員：登出世界飽受孤立

少子化衝擊！志願役創6年新低　沈富雄建議：去「這國家」徵傭兵

更多熱門

相關新聞

買440元鹽酥雞！吃完碗底驚見「五毒補物」

買440元鹽酥雞！吃完碗底驚見「五毒補物」

有民眾昨(23日)在高雄一家鹽酥雞攤店消費，吃到快見底，才發現碗底竟有一隻被炸得酥脆的蜈蚣，不禁調侃「是滿額送嗎？」並表示已催吐。衛生局今日前往店家稽查，業者表示無法辨識食品是否是店家販售，稽查人員雖然沒有在現場發現病媒蹤跡，但至少查獲7項衛生缺失，要求業者限期改善。

台南防災士大集結！200人齊聚成大共推全民防災！

台南防災士大集結！200人齊聚成大共推全民防災！

建商負債！高雄億級透天養蚊12年淪法拍　一拍流標

建商負債！高雄億級透天養蚊12年淪法拍　一拍流標

高雄新航線又+1！明年1月直飛清邁

高雄新航線又+1！明年1月直飛清邁

凱米颱風重創台南麻農陳亭妃爭取胡麻救助

凱米颱風重創台南麻農陳亭妃爭取胡麻救助

關鍵字：

王浩宇小草店地圖高雄台南柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」

快訊／周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈

富豪正妹妻開價700萬「做愛到讓我懷孕為止」　他報名慘了

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！球團傻眼了

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

手搖飲明天大杯珍珠鮮奶茶買1送1

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

即／高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

全家都得糖尿病！　醫一看「三餐菜單」秒懂

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

「斑馬線沒行人」駕駛開過去挨罰6千

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

即／超思案涉圖利詐欺　3官員遭搜索約談

即／客運司機下跪道歉！女大生母親數度落淚

更多

最夯影音

更多

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面