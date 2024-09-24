王浩宇PO「百間小草店地圖」要台派抵制　店家貼柯文哲貼紙中招

▲王浩宇PO全台「小草店地圖」要台派「不要給別人添麻煩」。（圖／翻攝王浩宇臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台電電費調整，高雄、台南都有分店的串燒店老闆發文抱怨，9月的電費5.8萬元破新高，「店裡電費破紀錄新高，真是謝了，綠色是最噁心的顏色」，進而被綠營網友出征。對此，被民進黨桃園市前議員王浩宇PO出「全台小草店地圖」，要求綠營、台派「不要給別人添麻煩」，暗示不要去店內消費。

該名老闆在Threads上發文抱怨，並PO出9月電費帳單5萬8110元說，「店裡電費破紀錄新高，真是謝了，綠色是最噁心的顏色」，被綠營支持者截圖分享、出征，最後將文章刪除或隱藏，目前已看不到該則貼文。

事後，王浩宇也PO該名老闆的發文，並再PO出用Google地圖製作的「草叢，台派勿踩」地圖說「不要給別人添麻煩」。該則「全台小草店地圖」中，詳細記錄各店家因支持柯文哲而被列入其中，全台數量超過200間。

▲▼民進黨桃園市前議員王浩宇。（圖／翻攝王浩宇臉書）



表單中，有豆漿店在總統大選時貼柯文哲的競選貼紙、餐酒館老闆在選舉前發表投柯言論、早餐店門口貼KP貼紙，多數都以「老闆是柯粉」一句話而列入其中。

許多網友紛紛在王浩宇的臉書PO文下方留言，「貼心、貼心、太貼心」、「太壞了…不過我喜歡」、「如果發現其它草店，該如何加上去呢」、「小草請以行動多多支持小草的店」、「這太棒了！絕不會去給草們添麻煩」、「超讚！還有簡易說明」。

也有人說，「誰在搞對立真是一目了然」、「現在是要分化+對立？以前共產黨就是這樣搞⋯還可以更猛一點，一定有效。只是⋯這樣好嗎？人民本來就有不同意見的表達，民主國家總是要包容」、「已下載，明天開始只光顧這些店家」、「這樣製造對立你很驕傲是嗎，你是鄉民還是政治人物啊」。