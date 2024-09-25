食農教育急先鋒！「花蓮食農博覽會登場　食魚教育與海洋保育

▲花蓮縣政府在縣府大禮堂舉行宣傳記者會，邀請關注食魚與海洋議題的友善組織及產業代表見證。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府將於2024年10月24日至27日在花蓮文創園區舉辦「2024花蓮食農博覽會」，這場全國最大規模的食農盛會以「從洄瀾到黑潮」為主題，聚焦永續漁業與食魚教育，並大力推動海洋保育。

花蓮縣政府23日在縣府大禮堂舉行活動宣傳記者會，現場邀請來自縣內外眾多關注食魚與海洋議題的友善組織及產業代表見證，縣長徐榛蔚期待透過博覽會共同交流與實踐行動，面對全球環境變遷及過度捕撈等挑戰，共同推動永續漁業的發展。

宣傳記者會首先由榮獲112學年度「打擊樂合奏國小團體組優等獎」的化仁國小打擊合奏樂隊帶來《Moribayassa》及《Kuku》兩首曲目，其中《Kuku》為曼丁香傳與捕魚相關的節奏，結合今年2024花蓮食農博覽會的海洋主題，闡述捕魚回來時的意境，為今日活動揭開序幕。

花蓮縣長徐榛蔚表示，千呼萬喚「第三屆花蓮食農博覽會」要登場了！縣府希望食農博覽會能夠開創新局，不僅是產地到餐桌的食農、食魚教育的過程，甚至提升到預防醫學的概念，尤其台灣是海島國家，花蓮更有延綿的海岸線，除了海鮮文化，海洋文化甚至食魚文化也是相當重要的，然而漁業甚至海洋的永續發展，不是三言兩語就能道盡的，期待第三屆花蓮食農博覽會能夠帶給大眾有別於以往的新知與體驗，邀請大家走進花蓮文創園區，跟我們一起「從洄瀾到黑潮」。

食力foodNEXT雜誌總編輯童儀展分享提到，在第一屆花蓮食農博覽會的當時，花蓮是全台灣二十二縣市第一個開始舉辦食農博覽會的縣市，顯見徐縣長帶領縣府團隊推動食農教育是相當用心且堅持的，後續引起很多縣市也開始跟進，到了第二屆花蓮食農博覽會，徐縣長與縣府團隊思考如何讓食農教育與國際接軌，當時和歐洲及日本等相關單位交流，促成很棒的機緣，再到今年第三屆花蓮食農博覽會，回過頭思考花蓮得天獨厚的本質「海洋」、「漁業」，因此第三屆主題訂為「從洄瀾到黑潮」，找出花蓮有別於各縣市推動食農教育的特色及亮點，不僅如此，今年活動場域移到花蓮文創園區，市中心的展示空間能吸引到更多花蓮在地民眾走進這個場域，同時也吸納更多外地旅人。

第三屆花蓮食農博覽會主題集中在永續漁業與食魚教育，展示花蓮縣在保護海洋資源及促進漁業永續發展方面的卓越成就。現場將展示花蓮縣著名的定置漁場模型，讓參觀者了解這項技術如何在減少對海洋生態影響的同時，維持漁業資源的可持續利用。專業講師、環保團體與漁業代表將現場介紹永續漁法的實施方式，並分享如何平衡漁業生產與海洋保護的經驗。

▲現場將展示花蓮縣著名的定置漁場模型，讓參觀者了解這項技術如何在減少對海洋生態影響的同時，維持漁業資源的可持續利用。

博覽會將設置多達40個攤位，展示花蓮縣政府在食農領域的推廣成果，並邀請縣內外食魚教育相關組織及在地小農參與。參觀者可透過各種展覽、互動體驗與實體展示深入瞭解食魚教育的推動歷程，並親身體驗永續漁業與海洋保育的具體實踐方式。活動現場也將推出豐富的親子DIY體驗，讓全家大小都能寓教於樂，在享受活動的同時提升環境保護意識。

於博覽會期間，每天將安排精彩的花蓮在地表演及專為食農教育設計的舞台劇，讓民眾不僅能感受本地文化的魅力，還能更深入瞭解食農教育的重要性。博覽會還設計趣味闖關活動，民眾可透過集章或購買小農產品累積抽獎資格，參加總價值超過20萬元的抽獎活動。獎品包括iPhone、iPad，以及特色小農禮品，吸引全國各地民眾踴躍參與。