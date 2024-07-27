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逛「迷你版」菜市場　北市鄉土教育中心推出永春市場微型展

▲北市鄉土教育中心推出永春市場微型展。（圖／北市教育局提供）

▲北市鄉土教育中心推出永春市場微型展。（圖／北市教育局提供，下圖同）

記者楊惠琪／台北報導

為推廣食農教育，鼓勵學生利用暑假陪家人到傳統市場採買，台北市鄉土教育中心即日起至9月8日推出「似真是假－生活微型博物館」特展，把信義區永春市場以「微縮」搬入展場，重現豬肉攤、麵店、水餃攤等商鋪，帶領民眾以微觀的角度，重新認識傳統市場。

北市鄉土教育中心與老松國小、信義社區大學、台北市永春公有零售市場自治會，共同策劃「似真是假－生活微型博物館」特展，展出以永春市場攤位為主的微縮模型，讓民眾透過微觀的角度探索傳統市場的風俗民情。

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▲北市鄉土教育中心推出永春市場微型展。（圖／北市教育局提供）

展覽共規劃6個展區，分別為：「創作者介紹」、「模型材質與工具」、「模型製作步驟」、「永春市場介紹及攤位介紹」、「互動區」，還有「打卡牆」供觀展民眾留影紀念。其中模型展區，是以永春市場攤販為原型範本所製作的14座微縮模型，有製作過程及攤販故事，模型採用大約1:15的縮小比例製作。

北市鄉土教育中心主任張欽鵬表示，這次展出作品由信義社大老師林守茱帶領學員耗時一年半才完成，現場可看到栩栩如生的一百多尊公仔人物，把攤商與顧客的互動情境全部呈現；還有數千件縮小組件，包括攤架招牌、攤商外觀、販賣食品，還有烹煮料理設備，連磅秤、紙箱及塑膠袋都做得維妙維肖，連看永春市場攤商老闆都直呼超級像。

▲北市鄉土教育中心推出永春市場微型展。（圖／北市教育局提供）

展覽自即日起至9月8日止，每星期二至星期日（國定假日休館），上午9時至下午5時，免費開放參觀。詳情可上鄉土教育中心網站查詢，或電洽2336-1704分機30江老師洽詢。 

▲北市鄉土教育中心推出永春市場微型展。（圖／北市教育局提供）

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