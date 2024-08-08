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冠軍獎30萬！埔里農會復辦美人腿公主選美　高曼容返鄉代言

▲埔里鎮農會舉辦「茭點女神」系列推廣活動，邀請南投縣長許淑華（左）、世界選美皇后高曼容（右）代言。（圖／南投縣政府提供）

▲埔里鎮農會復辦「茭點女神」系列推廣活動，邀請南投縣長許淑華（左）、世界選美皇后高曼容（右）代言。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮農會為推廣在地農產和食農教育，將復辦停擺4年的「美人腿公主」選拔活動、懸賞最高30萬獎金，7日也辦理體驗活動，邀請包括「世界選美皇后」高曼容在內的歷屆「美人腿公主」，帶著孩子們回來認識茭白筍，與現場30多位大小朋友一起參與，享受田間樂趣。

茭白筍田間食農教育體驗活動昨天在「最佳主茭腳白筍」農場登場，包括南投縣長許淑華、縣議員吳國昌、黃世芳，中華民國壘球協會理事長羅俞欣，及5位橫跨第3屆到第7屆的美人腿公主們，都到場共襄盛舉。

▲埔里鎮農會舉辦「茭點女神」系列推廣活動。（圖／南投縣政府提供）

在專業農民帶領下，縣長許淑華也跟眾人一起身著青蛙裝、下田體驗採收茭白筍，孩子們則坐在茭白筍採摘桶內，由家長推著悠游水田中，近距離觀察植株與水田生態，邊聽著農民解說採收、栽培技巧及注意事項，深入地瞭解茭白筍；隨後也由在地青農進行茭白筍的烹飪示範，傳授將新鮮食材轉化為手卷等美味佳餚的技巧，品嚐鮮美好滋味。

▲埔里鎮農會舉辦「茭點女神」系列推廣活動。（圖／南投縣政府提供）

▲埔里鎮農會舉辦「茭點女神」系列推廣活動。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，茭白筍是埔里重要產業，農會用心辦理「2024茭點女神活動」、「筍白茭評鑑」及「農民節表揚活動」等一系列推廣活動，讓更多人認識茭白筍產業，她也誠摯邀請女性朋友報名參加茭點女神徵選活動；從第7屆美人腿公主競賽展開選美生涯的高曼容表示，今年美人腿節競賽活動第一名獎金高達30萬元、第二名15萬元、第三名5萬元，獎金是歷年最高，希望意者能踴躍報名參加，在舞台上展現最美的自己，也一起努力為家鄉的茭白筍等在地產業行銷、宣傳推廣盡一份力。

埔里農會總幹事江林瑤指出，這次活動是要讓民眾瞭解綠色食材從產地到餐桌的過程，並帶大家認識茭白筍生長過程及生態環境、親自下田採收體驗，並特別邀請到歷屆美人腿公主帶著孩子們回來認識茭白筍，結合食農體驗與美食饗宴，推廣埔里最優質的農產茭白筍。

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