海巡署海洋研習營開跑！　全國老師到馬祖...學習海洋科技產業

▲海洋委員會邀請全臺各地區教師踴躍報名參加「海洋教師研習營 」 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者吳奕靖、林名揚／馬祖報導

海洋委員會為利「海洋教育」之推動，邀請全臺各地區教師踴躍報名參加「海洋教師研習營」，同時在並於17到19日起辦理馬祖場次，共為期3日的海洋研習課程。

藉由本次的活動，推廣行政院「向海致敬」政策,，特邀請國立臺灣海洋大學曾煥昇副教授授課「海洋產業與藍色經濟」、「臺灣在地海洋文化特色與傳承、國立臺灣海洋大學歐慶賢特聘教授授課「海洋生態保育、救助及棲地保護」、及國立成功大學林宇銜教授授課「臺灣海洋科技產業現況與未來」，使教師瞭解海洋保育觀念、海洋政策發展趨勢及海洋資源永續利用，並由金馬澎分署莊主任秘書授課「海洋安全概念與實務」。

▲海洋委員會邀請全臺各地區教師踴躍報名參加「海洋教師研習營 」 。（圖／記者林名揚翻攝）

第十海巡隊巡防艇(PP-10072)搭載教師進行「海上巡弋及實務觀摩」 課程，藉資深艇長解說航儀裝備及海域工作流程，以體驗海巡的勤務日常，另由本分署第十岸巡隊同仁帶領教師體驗「離島生態及文化探索」課程，參訪本署推動之海洋教育推廣展示場域、大坵梅花鹿島、藍眼淚生態館、 馬港天后宮、媽祖巨神像及津沙聚落，以瞭解馬祖當地風俗民情及文化傳承。

金馬澎分署表示，行政院「向海致敬」的政策及「開放、透明、服務、教育及責任」的五大原則下，讓教師們「知海」、「近海」、「進海」，透過尊敬海洋、瞭解海洋及運用海洋資源，讓臺灣因海而遠大,而非被海所限制，同時培養教師對於海洋之情感與知識，以身為臺灣海洋的一份子而引以為榮，培養下一代成為有寬廣胸襟視野的大國民，秉持景仰的心「向海致敬」，讓臺灣因海而遠大。