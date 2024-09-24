台南防災士大集結！　超過200人齊聚成功大學共推全民防災！

▲台南市政府與成大防災研究中心，24日上午於成大光復校區鳳凰樹劇場，共同舉辦防災士交流大會師活動，現場由黃偉哲市長主持，超過200位設籍在台南市的防災士共同參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府與成大防災研究中心，24日上午9時許，於國立成功大學光復校區鳳凰樹劇場，共同舉辦防災士交流大會師活動，現場由黃偉哲市長主持交流活動，有超過200位設籍在台南市的防災士共同參與，活動中頒發獎狀表揚績優20位防災士。

本次活動特別邀請慈濟基金會慈發處呂學正師兄，分享防災協作中心運作理念與經驗、消防局救護教官實施急救基礎訓練等一系列相關課程，希望每一位防災士在受訓結束後，都還能持續精進相關防救災知識及救護技能，時時刻刻保持警覺、預防在先。而消防局預計將在年底前再培訓本市超過380名企業防火管理人成為防災士，通過這些培訓後，防火管理人將具備更強的防災意識和應變能力，成為企業防災工作的中堅力量。

「防災士」是民間自主防救災的種子，更是協助推廣災防工作的鑰匙。除了目前既有一般社區型防災士，台南市政府也規劃將全民防災的觀念擴及各場域（如關鍵基礎設施、交通運輸、學校、醫療院所及大賣場等），透過培訓學習多元防災智能，鞏固防災能力，以自助、互助，配合公助，共同守護家園，以建立全民防災能量、強化社會韌性。為了進一步推廣防災教育，市府積極配合內政部辦理防災士擴大培訓計畫，針對全市各企業防火管理人進行培訓，確保員工及住民的安全。

黃偉哲市長活動中表示，7月底凱米颱風帶來大量豪雨導致八掌溪溢堤，使得後壁區、鹽水區2區造成淹水災情，感謝防災士在這次颱風期間協助市府疏散撤離災民及運送救援物資。台南市未來也將持續配合中央政策，積極推動防災士培訓工作，因為只有將防救災工作做到更好，才能讓市民有更安心的生活環境。

消防局李明峯局長表示，希望透過這次防災士交流大會師活動，讓社會大眾對於防災士有更進一步的認識，提升市民對於防救災工作的認同感，進而有興趣加入培訓的行列，提升台南市的防災韌性，確保更多的市民在面對災害時都能夠未雨綢繆、安然應對。消防局也將持續推動防災教育，讓防災意識深入人心，吸引更多民眾參與，提升民眾風險意識及災害專業知識，讓防災士成為政府防災、救災最可靠的協力夥伴。