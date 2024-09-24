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凱米颱風重創台南麻農　陳亭妃爭取胡麻天然災害救助

▲因受到凱米颱風及其外圍環流影響，西港區的芝麻農面臨嚴重的損失，立委陳亭妃爭取胡麻天然災害救助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲因受到凱米颱風及其外圍環流影響，西港區的芝麻農面臨嚴重的損失，立委陳亭妃爭取胡麻天然災害救助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

眾所皆知台南市西港區出產胡麻，產量為台南第一，更是全台居冠，因受到凱米颱風及其外圍環流影響，西港區的芝麻農面臨嚴重的損失，立委陳亭妃爭取胡麻天然災害救助。

▲因受到凱米颱風及其外圍環流影響，西港區的芝麻農面臨嚴重的損失，立委陳亭妃爭取胡麻天然災害救助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

原先在9月7日前，氣候短暫回穩，許多農民把握時間下田種植芝麻。卻因為隨後而來的午後雷陣雨和颱風外圍環流再度來襲，導致剛剛種下的芝麻作物被大雨沖走、全部流失，農民血本無歸，損失慘重。立委陳亭妃接到農民陳情，立即通報農業部爭取更多天然災害救助，幫助他們度過這次的困境，減輕因天災造成的經濟壓力，務必保障農民權益。

▲因受到凱米颱風及其外圍環流影響，西港區的芝麻農面臨嚴重的損失，立委陳亭妃爭取胡麻天然災害救助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，西港區的地質和氣候適合種植胡麻，使得西港區有胡麻故鄉之美譽，芝麻的產量更是全台居冠。目前西港區種植胡麻面積約為100多公頃，原先芝麻的種植期大約在白露節氣過後，因為日前受到凱米颱風及其外圍環流影響，造成土壤狀況無法種植。好不容易在9月7日前，氣候短暫回穩，許多農民把握時間下田種植芝麻，隨後又遇到颱風侵襲以及午後雷陣雨的雙重打擊，導致許多農民無法順利種植，剛剛種下的芝麻作物完全被大雨沖刷，農民欲哭無淚。

▲因受到凱米颱風及其外圍環流影響，西港區的芝麻農面臨嚴重的損失，立委陳亭妃爭取胡麻天然災害救助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃強調，呼籲農業部儘速啟動天然災害救助機制，積極爭取相關資源，協助受災農度過這次難關，並協助農民恢復生產，讓農業持續穩定發展。

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