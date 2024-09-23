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車庫改榨油厰！百大青農林一州自創苦茶油品牌　獲世界4大食品獎

▲吉安鄉長游淑貞獲知喜訊，登門恭賀張貼紅榜表揚。（圖／吉安鄉公所提供）

▲吉安鄉長游淑貞獲知喜訊，登門恭賀張貼紅榜表揚。（圖／吉安鄉公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮青農林一州從小自吉安長大，18歲就讀大學時即創業，致力生產苦茶油，並創立「東一嚴選」品牌，四年內陸續榮獲世界四大食品獎，〈2018榮獲比利時ITQI國際風味品質評鑑二星〉、〈2021同年榮獲荷蘭A.A TASTE AWARDS 無添加頂級美味大獎二星〉及〈英國GREAT TASTE太美味大獎三星〉，日前更為花蓮取得百大青農殊榮。

受到中國阿里巴巴集團創辦人馬雲的生平故事啟發，林一州內心一直藏著創業魂，榨油成為他開展事業的第一步～將自家車庫改造成榨油工廠…草創初期，他向苦茶農購買茶籽榨油，曾因為茶籽品質不佳要求退貨而遭茶農拒絕合作，為此激勵奔走全台造訪專業廠商，終於在北港覓得品質優良的茶籽，並以一人工廠打出「東一嚴選」品牌。在父母支持下購入卓溪鄉油茶樹園，並向花蓮區農改場請求技術輔導，從初期只有三分樹園積蓄多年努力，終有如今的好成果。

過程中他歷經艱苦逐步實踐理想，不僅考取國際品油師執照，提升自我專業能力，從品油師的角度不斷完善產品品質，同時，積極與在地農民簽訂契作保價收購協議，以高於市場價格保障農民收益穩定。他立志以最純天然的產品保障民眾健康價值，帶動花蓮成為綠色產業的先鋒！

鄉長游淑貞鼓勵青農創業維艱，更以林一州百大青農得主的成功範例，不僅彰顯花蓮地區年輕農業工作者，在友善環境與永續發展創新努力，足看到一位年輕農民如何通過堅持毅力，為農業發展注入展新契機，更難能可貴的是其契作模式除了提升了農民收益外，還推動花蓮永續農業發展，為其他青農樹立了典範，吉安鄉公所一如既往支持所有在地優秀企業與農民，共同打造更美好的農業未來。

農業部等各單位祝賀紛至，鄉長游淑貞獲知後隨即安排前往貼贈紅榜祝賀，表彰其精煉與推廣苦茶油產業上的卓越貢獻。

林一州成功創立獨特苦茶油品牌，通過契作模式支持在地農業，推動友善種植與永續生產的發展，為農業經濟注入了新的活力，足為典範。

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