「自行車旅遊節」開跑！參與可抽澎湖機票　日月潭首辦環法挑戰賽

▲台灣自行車旅遊節開跑，推出10大自行車品牌活動 。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

推廣自行車旅遊，觀光署今（3日）宣布台灣自行車旅遊節開跑，並公布10大品牌，包含國際知名「台灣自行車登山王（KOM）」、環法自行車挑戰賽下半年首度於日月潭辦理，9月底完成指定任務並填資料，前300名騎者可獲專屬紀念幣，觀光署長周永暉說，還可以抽台灣到澎湖來回機票。

觀光署指出，今年10大品牌活動包含國際知名「台灣自行車登山王（KOM）」、悠閒環島的深度之旅「騎遇福爾摩沙900」、匯集自行車產業鏈的「台中自行車嘉年華」、徜徉湖光山色美景的「日月潭Come! Bikeday自行車嘉年華」，下半年登場的環法自行車挑戰賽，首度在日月潭辦理。

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漫遊花東的「徐行縱谷」與「東海岸馬到成功168」、可以蒐集四極點燈塔的「極點慢旅」、三年一科東港迎王宗教盛事的「大鵬灣Light One Bike單車活動」、「澎湖跳島101自行車活動」。今年首度推出「西拉雅5 cool」活動，探索白河、烏山頭、尖山埤、虎頭埤及曾文水庫風光。

▲台灣自行車旅遊節開跑，推出10大自行車品牌活動 。（圖／觀光署提供）

觀光署今年推出「16條多元路線踩點GO」完騎活動，民眾在9月底前騎乘16條多元路線必騎路段，並達成指定條件（軌跡圖、人車景合照等上傳社群媒體），至指定認證點索取雲端連結並填報資料，每條路線前300名騎乘者可獲得該路線專屬特色紀念幣1枚。

周永暉說，台灣是很適合騎自行車的環境，以旅遊節方式在9至11月推動，振興國旅與國際宣傳，例如台灣自行車登山王挑戰（KOM）外國客就占70%，振興花蓮觀光，有徐行縱谷（158K）、東海岸馬到成功168等；為帶動澎湖秋冬旅遊，還可以抽台灣到澎湖來回機票。

太魯閣受0403地震影響，周永暉表示，台灣自行車登山王挑戰（KOM）部分路線有做調整，仍符合KOM的精神，雖然這次外國客有比較少，大家還是蠻熱絡，希望來體驗新的路線，也能作為潛在路線，在春季跟秋季來推動。

周永暉提到，這次爭取到環法挑戰賽在日月潭舉辦，德國及倫敦辦事處也會大力放送，希望今年旅客能比去年更多。台灣重視生態、休閒、部落旅遊，這些都是後疫情時代世界潮流，會善用這部分，努力朝千萬來台旅客邁進。