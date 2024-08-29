AI助品牌轉型！2大利器升級：Reels聲音吸睛、Threads洞察串聯

▲Meta台灣行銷論壇探討AI商務最新趨勢。（圖／Meta提供）

記者楊絡懸／台北報導

AI熱潮不斷，根據Meta數據顯示，光是Instagram上與AI相關的討論量，在過去一年就成長1.7倍以上，多數品牌運用生成式AI相關工具擬定行銷策略，使商務上更能提高效率並升級創意；此外，品牌除了用Reels抓住觀眾的注意力之外，還利用Threads平台與粉絲互動，等於是透過不同社群平台的特性展開多元戰略，開創全新的品牌行銷視野。

Meta今年在「Meta台灣行銷論壇」上，分享品牌運用AI在商務上擬定最佳策略、洞察關鍵趨勢，包含推薦個人化及品牌廣告自動化。根據調查，47%民眾透過社群平台認識新品牌或產品，而在AI技術上的投入，目前Meta旗下Facebook的貼文約30%由AI推薦，Instagram更超過50%。

「個人化內容更精準，將能幫助品牌找到更有關聯性的潛在消費者。」Meta認為，個人化內容將成為啟動消費者購物歷程的重要金鑰，品牌行銷團隊可善用生成式AI廣告工具，建立起多樣化的個人化內容，像是多元的文案版本、為商品生成不同的情境背景、擴增原有圖像因應不同尺寸與版位的需求，協助行銷團隊產出多種創意素材，全面擴大接觸品牌的目標群眾。

▲Meta大中華區產業總經理梁曉芸分享，AI時代的品牌致勝關鍵，全面擴大潛在消費族群。（圖／Meta提供）

此外，Meta也鼓勵品牌積極投入全面導入自動化工具，鎖定特定社群提高購買意願，讓系統依據品牌重視的內容，優先排序品牌的高價值受眾，有效提高廣告投資報酬率。

以Reels為例，Meta指出，自從2022年在台灣推出後，快速躍升為社群喜愛的影音格式，也已成為品牌溝通不可或缺的傳播工具。數據顯示，不論在Facebook與Instagram上，Reels每日轉傳分享的次數高達35億次，且全球社群在Instagram上的時間「有一半是用於觀看Reels」。

根據最新調查結果顯示，民眾觀看Reels的主要動機，包括休閒娛樂（67%）、好玩有趣（63%）、以及排解無聊（53%）。另外，高達85%的受訪者表示，在觀看Reels後傾向追蹤帳號或購買的可能性增加高達90%，顯示Reels在品牌增長中的必要性。

▲Meta指出，善用Reels音訊增強消費者沉浸式體驗，為品牌吸引更多目標族群。（圖／Meta提供）

為了協助品牌更進階運用Reels創造沉浸式體驗，Meta強調，音訊是Reels至關重要的核心元素，80%的觀賞者在觀看Reels時會開啟音效，因此鼓勵品牌運用「聲音資料庫」中的音樂與音效，抓住粉絲的有限注意力，透過聲音讓Reels以趣味與娛樂的方式吸引目標族群。

此外，Threads每月活躍人數在全球已突破2億人，在台灣廣受廣大社群喜愛，不少品牌已陸續開始經營Threads，並積極與社群開啟許多對話與交流。近期已成為各大品牌的社群新戰場，其中，即時性與話題性為帶動社群討論的重點指標，品牌也可透過陸續在Threads上線的「洞察報告」了解受眾輪廓與互動偏好，多方嘗試不同的溝通策略，讓內容更容易獲得社群共鳴。