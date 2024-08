迎接2024台灣設計展　永樂市場品牌改造帶動城市美學提升

▲「2024台灣設計展」即將在2024年10月26日至11月10日展開,包括台南市美術館二館及西市場等主展區的周邊街區同為設計展的衛星展區。(圖/記者林東良翻攝,下同)

記者林東良/台南報導

「2024台灣設計展」即將在2024年10月26日至11月10日展開,包括台南市美術館二館及西市場等主展區的周邊街區,如國華友愛商圈、孔廟商圈等觀光景點同為設計展的衛星展區,均在經濟部商業發展署「商圈美學設計加值計畫」的支持下,開始出現嶄新面貌。

近年來台灣設計展的舉辦,均同時帶動城市整體的設計美學。台南做為以文化見長的觀光大城,豐富多樣且底蘊深厚的小吃文化,一直是旅客對於台南的深刻印象。永樂市場的街景曾成為日本生活風格類指標性雜誌BRUTUS所發表的《101 Things To Do in 台湾》的封面,而本次為因應台灣設計展第五度回到台南舉辦,由台灣設計研究院委託映品形象設計有限公司執行、由台南市政府經濟發展局及台南市市場處協助,共同進行設計美學品牌改造,藉此強化永樂市場充滿活力和吸引力的品牌形象。

台南市長黃偉哲表示,2024台灣設計展做為台南400最後一個大型活動,將要展現的是城市未來如何持續發展。本次永樂市場參與商業發展署主辦的商圈美學設計加值計畫,透過挖掘商圈發展的脈絡,維持市場原本活潑熱鬧的氣氛,以鮮豔色彩、動感的圖形傳達豐富多彩的文化,且強調「吃喝玩樂盡在永樂」的概念,希望為商圈帶來創新轉型的契機。除了目前已經裝設完成的市場招牌,頂棚、對側的招牌也將陸續施作,請市民朋友一同期待!

文化局局長謝仕淵提及,2024台灣設計展在經濟部、台南市府及台灣設計研究院的共同合作中,將以設計策略結合各領域、各類產業與文化內涵,讓國人看見台南的文化特色與產業能量,邀請大家一起更進一步發現城市魅力,感受最動人的台南。