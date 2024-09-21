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黃偉哲續推公部門非暑期工讀　聯合面試今登場

▲台南市長黃偉哲關心青年未來職涯發展，推動公部門非暑期工讀計畫，市府於21日上午在勞工育樂中心舉行9至12月非暑期工讀面試活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲關心青年未來職涯發展，推動公部門非暑期工讀計畫，市府於21日上午在勞工育樂中心舉行9至12月非暑期工讀面試活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲關心青年未來職涯發展，推動公部門非暑期工讀計畫，為全國唯一辦理的地方政府，市府於21日上午在勞工育樂中心舉行9至12月非暑期工讀面試活動，協助青年學生提早學習職場經驗，從實際工作中培養正確的職場觀念，為未來的職業生涯做好準備。

▲台南市長黃偉哲關心青年未來職涯發展，推動公部門非暑期工讀計畫，市府於21日上午在勞工育樂中心舉行9至12月非暑期工讀面試活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024年上半年首次由研考會規劃整合市府各局處開放30個非暑期工讀職缺，以鼓勵學子從工讀中實地了解市政工作，增進未來職場就業力，更培養未來積極參與公共事務人才。除續聘9名前期優秀工讀生外，市府9至12月再開放20個新的工讀職缺。此次面試吸引了許多就讀臺南市大專院校或設籍臺南的學生踴躍報名，共有26名學生參加今日面試，學生們在面試過程展現出積極認真的態度，為爭取難得的工讀機會全力以赴，做足了事前準備。

▲台南市長黃偉哲關心青年未來職涯發展，推動公部門非暑期工讀計畫，市府於21日上午在勞工育樂中心舉行9至12月非暑期工讀面試活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會表示，本次非暑期工讀新增職缺由財政稅務局、秘書處、觀光旅遊局、環境保護局、衛生局、經濟發展局、教育局、社會局、文化局、農業局、新聞及國際關係處、體育局、工務局、交通局、水利局及民政局等16個機關單位提供，並特別考量學子交通安全，擇選交通便利區位且工作時間相對彈性的職缺開放應聘，內容包括文書處理、稅務資料整理、旅遊服務等多樣化職務，工讀生將能在不同的市府部門中體驗工作，累積寶貴的實務經驗。市府強調，所有錄取的工讀生將依勞基法相關規定享有完整的勞動權益，若未於本次統一面試作業找到理想職缺的學子也不用擔心，研考會將協助進行第二階段的推薦媒合。

▲台南市長黃偉哲關心青年未來職涯發展，推動公部門非暑期工讀計畫，市府於21日上午在勞工育樂中心舉行9至12月非暑期工讀面試活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會說明，錄取名單將於一週內公布在臺南市政府研究發展考核委員會官方網站，並由各用人單位以電話和電子郵件方式通知工讀生後續報到事宜。此次面試不僅是對青年學生求職基本能力的考驗，也是臺南市政府致力於培養未來職場人才的一環，期待這些工讀生能夠在工讀期間充實自我，為市政增添創新活力，並為社會未來貢獻力量。

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