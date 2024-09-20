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交通安全觀念從小開始落實　黃偉哲出席小小警察交安體驗營　

▲台南市警察局與交通局，以及台南監理站舉辦「小小警察交安體驗營」，台南市長黃偉哲也特地出席結訓典禮，頒發獎章給小朋友。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警察局與交通局，以及台南監理站舉辦「小小警察交安體驗營」，台南市長黃偉哲也特地出席結訓典禮，頒發獎章給小朋友。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應全國「交通安全月」活動，建立人本交通的停讓文化，台南市警察局與交通局，以及台南監理站於大台南智慧交通中心舉辦「小小警察交安體驗營」，藉由沉浸式關卡角色扮演體驗，讓幼兒園的小小警察們在遊戲互動中寓教於樂。

▲台南市警察局與交通局，以及台南監理站舉辦「小小警察交安體驗營」，台南市長黃偉哲也特地出席結訓典禮，頒發獎章給小朋友。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲也特地出席結訓典禮，頒發獎章給小朋友，他盼望藉由體驗營活動，將「車輛慢看停 行人安全行」的觀念深植在孩童心中，並提升自身交通安全意識。市議員余柷青、林燕祝、沈震東、蔡筱薇、林美燕到場共襄盛舉。

▲台南市警察局與交通局，以及台南監理站舉辦「小小警察交安體驗營」，台南市長黃偉哲也特地出席結訓典禮，頒發獎章給小朋友。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，一直以來台南市政府對於交通安全都十分注重，由市府統籌分工、各局處各司其職，例如社會局負責年長者、社團的交通安全宣導，教育局的主責是學生，警察局是充分的配合各局處，而交通局則是做整體的規劃，目的是希望能夠讓市民有一個安全的交通環境。正確的交通安全觀念必須從小就開始建立，今天在大台南智慧交通中心辦理交通安全體驗營，讓正確交通觀念成為小朋友生活習慣的一部分，不要等長大後出現違規才開始改變，同時也歡迎市民朋友一起來參觀利用大台南智慧交通中心的設施，協助大小朋友建立正確的交通規則。

▲台南市警察局與交通局，以及台南監理站舉辦「小小警察交安體驗營」，台南市長黃偉哲也特地出席結訓典禮，頒發獎章給小朋友。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長主持結訓典禮時，笑顏逐開的校閱參與的小小警察們，並頒發象徵通過「警車體驗」、「酒醉眼鏡感知」、「大型車交通安全體驗」及「人身安全學堂」等四大交通安全關卡考驗的結訓徽章給小朋友，並與小朋友開心合照；同時他也交付現場小小警察一項任務，除了今天親自體驗交通警察的工作外，回家之後也要把今天所學傳達給家中大人，包括出門時要提醒大人要遵守交通規則，記得戴好安全帽及繫好安全帶，務必遠離大型車、千萬不能僥倖酒後駕車。黃偉哲希望這些小小種子能成為家戶中的「交通安全小老師」，向上輸出並向外擴散，增加台南市的宣導量能。

▲台南市警察局與交通局，以及台南監理站舉辦「小小警察交安體驗營」，台南市長黃偉哲也特地出席結訓典禮，頒發獎章給小朋友。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府表示，市府將持續落實黃市長人本交通的施政理念，整合跨局處資源，建立策略夥伴關係，各局處齊心協力，形塑重視個人安全、優先停讓行人的交通安全文化，讓以人為本的精神，成為生活化的自然反應，打造台南為安全宜居城市。

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