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台南市教師節表揚大會　黃偉哲：全台首學感謝有您

▲台南市教育局18日在樹谷園區音樂廳舉辦「PROUD OF YOU 師展榮耀」，台南市2024年教師節表揚大會，葉澤山副市長代表黃偉哲市長表揚績優教師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局18日在樹谷園區音樂廳舉辦「PROUD OF YOU 師展榮耀」，台南市2024年教師節表揚大會，葉澤山副市長代表黃偉哲市長表揚績優教師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局18日在樹谷園區音樂廳舉辦「PROUD OF YOU 師展榮耀」-台南市2024年教師節表揚大會，葉澤山副市長代表黃偉哲市長表揚4位全國師鐸奬、1位全國教育奉獻奬、24位台南市師鐸奬、11位卓越特殊教育人員、10位服務滿40年、267位服務滿30年及573位服務滿20年資深優良教師。

▲台南市教育局18日在樹谷園區音樂廳舉辦「PROUD OF YOU 師展榮耀」，台南市2024年教師節表揚大會，葉澤山副市長代表黃偉哲市長表揚績優教師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

開場表演由台南應用科技大學學生演奏及文元國小合唱團學生演唱感謝老師的歌曲，葉澤山副市長、教育局局長鄭新輝蒞臨現場頒奬及合影，感謝教師為孩子們辛勤付出，陪伴孩子們學習成長。

▲台南市教育局18日在樹谷園區音樂廳舉辦「PROUD OF YOU 師展榮耀」，台南市2024年教師節表揚大會，葉澤山副市長代表黃偉哲市長表揚績優教師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

葉澤山副市長表示，台南市在各項教育績效的表現大獲肯定，多項評比皆名列前茅，不愧全台首學名號。此次台南有4位師長獲全國師鐸獎，也讓推薦得獎率在六都中排名第一，充分展現台南教師的努力與付出有目共睹。另外，台南市為迎接AI人工智慧時代，率全國之先，將生成式AI納入教學，透過AI輔助教學，各校校長和老師的教育方法與時俱進，讓學生可以獲得個別化的學習，也滿足產業發展需求。感謝教師們照顧每位學生的受教權益，成就每一個孩子，專業且充滿教育愛的表現值得驕傲與表揚。

▲台南市教育局18日在樹谷園區音樂廳舉辦「PROUD OF YOU 師展榮耀」，台南市2024年教師節表揚大會，葉澤山副市長代表黃偉哲市長表揚績優教師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，黃偉哲市長重視教師權益，上任以來持續增加教師福利，包括以2.2億增置「國中每9班再增1師員額編制」、「逐年提早發放教師考核奬金」、「調高兼行政教師不休假加班費」、「訂定教師諮商輔導支持體系設立辦法提供教師心理諮商服務」、「40歲以上教師每三年提供3500元健康檢查」、「教師每年免費接種流感疫苗」、「補休期限延長為2年且得至新調任學校續行」、「代理教師核給全學年聘期，寒暑假到校規定比照正式教師辦理」等措施，持續營造更優質的教育環境。

▲台南市教育局18日在樹谷園區音樂廳舉辦「PROUD OF YOU 師展榮耀」，台南市2024年教師節表揚大會，葉澤山副市長代表黃偉哲市長表揚績優教師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

獲全國師鐸獎的金城國中林漢森運動教練表示，擁有一顆想要的心，堅持到底永不放棄，是教練與選手的生命賽道進行式。獲全國教育奉獻獎的新市國小謝明麟退休教師秉持「寧賣祖宗田，不忘祖宗言；寧賣祖宗坑，不忘祖宗聲」的客家精神傳承本土文化。服務滿40年的土城高中陳仲卿校長表示，教育需要愛心及耐心，永不放棄任何一位學生。

▲台南市教育局18日在樹谷園區音樂廳舉辦「PROUD OF YOU 師展榮耀」，台南市2024年教師節表揚大會，葉澤山副市長代表黃偉哲市長表揚績優教師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次大會表揚名單如下：全國師鐸奬南新國中黃美芳、喜樹國小黃懷慧、仙草實小洪琪琇及金城國中林漢森；本市師鐸獎善糖國小陳俊吉、大橋國中王德麟、後甲國中陳招良、竹橋國中李天生、安南國中江靜宜、安平國中阮玉如、忠孝國中鐘崑榕、南化國小張凱莉、東區勝利國小陳玟君、東區復興國小李慧慧、東光國小陳展興、玉井國小黃鈞傳、新營國小莊蕙元、崇學國小張寶方、文元國小胡融昀、喜樹國小沈佩怡、仁愛國小林晴雯、崑山土城非營園施孟秀、協進國小附幼鄭貴云、歸仁幼兒園卓芯卉。

▲台南市教育局18日在樹谷園區音樂廳舉辦「PROUD OF YOU 師展榮耀」，台南市2024年教師節表揚大會，葉澤山副市長代表黃偉哲市長表揚績優教師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

全國教育奉獻奬新市國小謝明麟。40年資深優良教師：土城高中陳仲卿、後甲國中蔡碧娟、大內國小李英昭、三股國小王富美、仁德國小李培瑜、安慶國小蔡文益、岸內國小陳鳳珠、後壁國小許順清、中營國小李玉紅、大新國小李榮茂。卓越特殊教育人員：大灣高中張睆婷、成功國中陳昭蓉、建興國中陳麗容、六甲國中陳素玉、崇明國中毛明晴、大港國小吳懿紋、新市國小林智娟、蔡孟芳、鹽水國小張祖銘、西港國小蘇蕙芳、沈小玫。

▲台南市教育局18日在樹谷園區音樂廳舉辦「PROUD OF YOU 師展榮耀」，台南市2024年教師節表揚大會，葉澤山副市長代表黃偉哲市長表揚績優教師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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