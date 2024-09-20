黃偉哲與學童一起大口喝牛奶　大聲齊讚：國產乳品棒補鈣增健康！

▲黃偉哲市長偕同教育局鄭新輝局長、農業局陳仲杰代理局長，20日上午前往文元國小與學童共飲牛乳，瞭解學校配合落實政策的準備並推廣國產乳品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

學童健康「鈣」厲害！台南市自113學年度起，217所公立國小(含4所分校及4所國立小學)及其附設幼兒園191所、2所國中小附設國小部及幼兒園，約10萬名學童每週可增飲2次國產乳品，20日上午黃偉哲市長偕同教育局鄭新輝局長、農業局陳仲杰代理局長前往文元國小與學童共飲牛乳，瞭解學校配合落實政策的準備並推廣國產乳品。

台南市長黃偉哲表示，有鑒於我國學童乳品攝取量不足以致缺乏鈣質，且因應2025年紐西蘭液態乳以零關稅進口，農業部與教育部共同規劃推動「113學年度國產可溯源乳品專案實施計畫」，此次計畫的推行，不僅支持本土酪農，更兼顧提升學童健康。台南市政府與學校已做好落實中央政策的準備，透過採購國產鮮乳、保久乳及豆漿等方式，增加學童每週飲用乳品次數，減緩進口乳品對本地酪農造成的衝擊，持續照顧學童健康成長。

教育局鄭新輝局長說明，台南市午餐政策本已規劃每週「2果1乳」，促進學生健康營養均衡，本次中央再補助國小及附幼學童每週增飲2次乳品，有助學童健康再升級，預估全市約有10萬名學童將受惠。根據7月初進行的需求調查，學校選擇乳品提供方式：保久乳占85.2%，鮮乳占13.6%，豆漿則占1.2%，推動時將會結合台南營養師自製的餐前五分鐘「乳品營養」影片與海報，增進學童學習認識各類乳品的飲用與營養價值。

文元國小校長杜雨霖表示，感謝中央及市府各單位合作，讓學生每週能有多兩次飲用鮮乳的機會。近日，學校積極推廣「每日一杯鮮乳」活動，鼓勵學生養成良好的飲食習慣，攝取足夠的營養以健康成長；此活動不僅獲得學生的喜愛，也收到家長許多正面回饋，感受到孩子的體力增強，注意力更加集中。學校營養師何孟穎指出，鮮乳富含鈣質和蛋白質，對於學齡兒童的骨骼發育與免疫系統有很大的幫助。

教育局補充說明，此次計畫供應品項原則上為國產鮮乳或國產保久乳，成分皆為優質的國產乳，擁有豐富的蛋白質與鈣質，學校可視需求選擇；此外，針對乳糖不耐症的孩子，也會供應國產含鈣豆漿。未來家長可於教育部校園食材登錄平台2.0-學童乳品專區，瞭解各學校供應乳品的相關資訊。