批「死刑有條件合憲」玩文字遊戲　趙少康：跟詐騙集團有何不同？

▲前中廣董事長趙少康。（資料照／趙少康辦公室提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

大法官昨日在憲法法庭針對死刑作出「有條件合憲」之判決。對此，前中廣董事長趙少康今（21日）痛批，如果大法官真覺得應該廢死，就大聲的說出來，現在不此之圖，卻使用這種下三濫的手法，騙社會死刑有條件合憲，有條件卻等於不合憲，大玩文字遊戲，請問大法官跟詐騙集團有什麼不同？

趙少康提到，人們之所以稱呼他們大法官，就是因為他們的人品道德學問比一般的法官更高，法學經驗更豐富，才尊稱他們「大」，有法學大師的味道。

趙少康認為，大法官當然會有個人的價值觀，也可以堅持個人的價值觀，但總要說得出道理，要能以理服人，尤其不能依附執政黨，做執政黨的打手，更不可以行不由徑，投機取巧，不敢大開大闔走大路。

趙少康直言，大法官騙社會死刑有條件合憲，有條件卻等於不合憲，大玩文字遊戲，請問大法官跟詐騙集團有什麼不同？

「大法官不敢跟80%的社會主流唱反調，不敢明目張膽違反法律情感判決死刑違憲，卻絞盡腦汁設計出八道關卡，關關卡住死刑，表面雖未廢死，卻達到實質廢死的目的，用心惡毒、手段陰狠，根本不是大法官應該的態度與行徑。」

趙少康認為，如果大法官真覺得應該廢死，就大聲的說出來，從學理及實務上堅持自己的理念，現在不此之圖，卻使用這種下三濫的手法，明修棧道、暗渡陳倉，不負責任，偷渡廢死，以為可以瞞過天下人耳目，可惡至極。

趙少康斷言，大法官有條件合憲的判決出爐後，未來將不會有死刑的宣判，連以前的37名死刑犯都可以請求非常上訴，逃過死劫。

此外，趙少康說明，本來如果廢死，就應該有終身監禁的制度，把極惡之人與世隔絕、一輩子關起來，可是大法官不敢公然廢死，所以也不敢提終身監禁的補救方案，大法官及民進黨的偽善，可以看得清清楚楚。

趙少康接著砲轟，廢不廢死，本來是立法院的權責，立委代表最新民意，立委不敢廢死，大法官越俎代庖，民進黨借刀殺人，以為可以逃避責任。

不過，趙少康也直指，人民的眼睛是雪亮的，對不需經過選舉只需仰賴民進黨恩給的大法官，以及躲在背後操控的民進黨，這個帳在下次選舉，是要一票一票算回來的。