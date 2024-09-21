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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大法官提名人多支持廢死！　朱立倫：賴清德應明確表態

▲▼國民黨主席朱立倫出席113年中元普渡 聯訪 黨主席選舉 訪美行程規劃相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

憲法法庭20日宣布死刑有條件合憲，國民黨主席朱立倫嚴正呼籲總統賴清德，目前提名的司法院正副院長及大法官們，多人表態支持廢死，是否表示他們連這一個為死刑設下重重路障的判決都不願意尊重？或是將來還打算翻案？作為民選總統行使提名權不可以推卸責任，應該明確表態、正面回應，給予社會大眾、死者家屬，以及許多第一線辛苦的執法人員一個交代。

「死刑雖白紙黑字繼續存在，但個案判死困難重重」，朱立倫指出，死刑雖然合憲而留在白紙黑字的法條上，但是將來個案要判死層層路障，困難重重。憲法法庭提出「死刑僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重，且其刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求等限制」，分別設下了實質面和程序面的路障，影響鉅大。

朱立倫進一步說明實質影響，1、實質罪名都要涉及故意殺人，才能合法判處死刑！那麼現行嚴重的毒品犯罪呢？連續強盜強姦婦女呢？這些犯罪的流毒之廣，受害之深完全不足以判死？2、程序上各級法院合議庭沒有一致決，第三審缺乏強制辯護，犯罪人有精神障礙問題，都不能判死。

朱立倫說，以上除了缺乏強制辯護可以贊同，另外兩者都很有疑問，只怕引起司法實務上不斷爭議。例如現在死刑案件第一審都必定由國民法官和職業法官合議，國民法官還是司法院力推的重大改革，若一審代表社會的國民法官和代表專業的職業法官都判死，卻被上訴審合議庭的一位職業法官反對而推翻，豈可謂是合理？精障鑑定連什麼成立精障疾病，專業上都乏共識，這點在嘉義鐵道殺警案看的很清楚，日後很大機率精障辯護將成為免死金牌，就如同國外主張insanity。

朱立倫也說，更嚴重而立即的難題是，37位死刑犯幾乎人人皆可請求再審或非常上訴，按照法務部現行規定，這也等於這些人在可預見未來都不可能被執行，把這些人當年的犯罪行為攤開來看看，這樣對被害人及其家屬可說公平嗎？

朱立倫表示，法務部在憲法法庭中曾經提出，近5年476件殺人案，只有1件判死定讞，這代表死刑案件判決本就極為嚴謹，如今這項釋憲案解釋，不僅是否定司法制度嚴謹性，設下一道又一道的判死路障，將來職司審判的個別法官，如何會不知道司法當權者意向，還有多少人會自找麻煩？只要有法官這樣心態，判死就很難出現一致決，也就廢死了。

根據歷來和最新的民調結果，台灣長期以來有八成以上的公民反對廢除死刑。朱立倫認為，這充分說明，台灣人民深知死刑在倫理價值及社會安全的重要地位。他重申國民黨主張，第一、國民黨充分體察人民對死刑制度的價值立場，一定和大多數民眾站在一起！第二、死刑制度有許多方方面面，應該是由代表民意的立法院來做出決策，而非大法官們可以擅專，我會請國民黨立法院黨團針對本次憲法判決展開研究，儘速提出法案，完善死刑制度。

第三、面對如此重大的社會爭議，朱立倫要嚴正呼籲賴清德，你剛提名的司法院正副院長及大法官們，多人表態支持廢死，是否表示他們連這一個為死刑設下重重路障的判決都不願意尊重？或是將來還打算翻案？作為民選總統行使提名權不可以推卸責任，應該明確表態、正面回應，給予社會大眾、死者家屬，以及許多第一線辛苦的執法人員一個交代。國民黨團必定會代表民意，嚴格行使同意權，確保公平正義。
 

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