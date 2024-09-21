大法官與民意背道而馳！　洪孟楷16字形容：實質廢死不是進步

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

憲法法庭20日針對死刑違憲與否宣布判決結果，「有條件合憲」。對此，國民黨立委洪孟楷以16字指出，「八大關卡，文字遊戲，實質廢死，不是進步」，既然大法官做出這樣的判決，也要接受全民檢驗，人民會告訴大法官，這是跟台灣的民情背道而馳。

大法官在憲法法庭對死刑做出合憲性解釋，但同時，也限縮死刑的使用範圍及訂立出更嚴格的標準，包括，殺人犯罪情節需最嚴重、需有強制辯護、第三審要有言詞辯論、各級法院判處死刑時必須法官評議一致決，以及重度精障者不得判死刑。

對於大法官的判決，洪孟楷表示，人民感受到遺憾跟困惑，他並以16個字，總結昨日憲法法庭判決結果，即「八大關卡，文字遊戲，實質廢死，不是進步」， 一審、二審、三審的法官都要一致的判決，並且案情嚴重才能判處死刑，這根本已經是設立條件，大法官已經不只是憲法的守護者，更以立法者自居，所以才會在法令上增設條件，要求後續的法官都要依其條件來判決。

洪孟楷直言，這樣的做法分明把自己當成是立法委員或是立法者來看待，這已經逾越大法官應有的權限。

洪孟楷說，再者，一審、二審、三審法官都要一致判決，這已經是「一票否定制」，所以難免會讓外界認為，已經是走向實質廢死的狀態。在台灣社會裡，是否真有這樣的民意基礎？說穿了，完全沒有，因有八成民意不希望廢除死刑，因此這樣判決的方向絕非進步象徵。

洪孟楷強調，既然大法官做出這樣的判決，也要接受全民檢驗，人民會告訴大法官，這是跟台灣的民情背道而馳。