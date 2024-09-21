大法官宣告死刑有條件合憲　游盈隆：雙贏！有智慧的判決結果

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

司法院憲法法庭大法官昨（20日）宣告死刑有條件合憲。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這是一個有智慧的釋憲，透露出大法官的苦心孤詣，一方面朝徹底廢除死刑的目標邁進一步，另一方面也顧及廣大社會人心之所欲，游並直言，這個判決當然不是每一個人都舉雙手贊成，但可以說是「雙贏的情境」。

大法官在憲法法庭對死刑做出合憲性解釋，但同時，也限縮死刑的使用範圍及訂立出更嚴格的標準，包括，殺人犯罪情節需最嚴重、需有強制辯護、第三審要有言詞辯論、各級法院判處死刑時必須法官評議一致決，以及重度精障者不得判死刑。

游盈隆提到，台灣社會高度關注的死刑釋憲案，20日結果出爐，憲法法庭針對死刑是否違憲，做出「合憲，但須採更嚴格標準」的判決。

針對這樣的判決結果，游盈隆認為，這是一個有智慧的釋憲，透露出大法官的苦心孤詣，一方面朝徹底廢除死刑的目標邁進一步，另一方面也顧及廣大社會人心之所欲。

游盈隆進一步分析，這個判決避免讓台灣陷入價值觀嚴重對立的零合遊戲，將一場可能的社會動盪化解於無形，同時指引台灣社會的發展方向，兼顧人權與人心。

此外，游盈隆直言，這個判決當然不是每一個人都舉雙手贊成，但卻可能是目前社會的最大公約數，可以說是一個「雙贏的情境」（win-win situation）。

最後，游盈隆表示，朝野政黨和社會各界都大大地鬆了一口氣，顯然多數大法官還是有接地氣的，天佑台灣，天佑台灣人民。