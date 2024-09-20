南投縣首家設失智症專區長照機構大樓　於全縣最老鹿谷鄉動土興建

▲南投縣首家設有失智症專區的長照機構於鹿谷鄉動工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第一家設有失智症專區的長照機構9月19日於鹿谷鄉動工，總經費達3億3681萬5611元；縣長許淑華表示，縣府積極推動長照政策，減輕照顧者壓力，未來多功能大樓將委託專業團隊進駐，提供優質、平價的服務。

縣政府指出，在長照需求人口快速成長、扶養比持續升高、住宿式長照機構供給不足的情況下，民眾難以覓得合適之長照機構；衛福部自108年起推動「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，鼓勵公部門於住宿式資源不足地區新設立公共化住宿式長照機構，以均衡住宿式長照服務資源量能。

縣府社會及勞動處表示，南投縣截至今年8月止，65 歲以上人口計10萬1486人，比率達21.4%，已成超高齡社會，其中鹿谷鄉老年人口比率達28%，為全縣老年人口最高的鄉，推估65歲以上失智症人口數約357人，高齡者照顧問題刻不容緩；鹿谷鄉公所也率先提出公有土地及預算配合款，由縣府向衛福部提出申請，獲補助2億1500 萬、鄉公所自籌1億 2181萬5611元，於鹿谷鄉立圖書館旁興建RC構造的6層樓綜合長照大樓。

縣府說明，此建築以打造無圍牆社區照顧平台的理念，設計有利使用者復健的空間，建立友善、多元、整合型服務：1樓為 A 級社區整合服務中心、居家服務及日間照顧中心；住宿式長照機構2至4樓收住一般失能者84床，5樓收住失智症者16床，共計設置全日服務型100床，預定116年初完工啟用。