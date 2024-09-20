鹿谷鄉幸福巴士2.0交通服務啟動　10／30前試營運供免費預約搭乘

▲鹿谷鄉幸福巴士2.0交通服務啟動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「南投幸福GO」交通服務於9月起陸續於竹山鎮、鹿谷鄉及名間鄉啟動試營運，鹿谷鄉部分目前共有4台7人座休旅車加入行列；縣長許淑華提醒，自即日起試營運期間到10月30日都是免費乘車，希望民眾多多搭乘，並將意見回饋給縣府做滾動式調整。

縣府19日於鹿谷社區活動中心辦理試營運啟航說明會，近百位鄉親齊聚了解，並由南投縣交通管理所所長王丞達說明南投幸福GO交通服務計畫，承辦廠商介紹在地交通需求以及服務模式規劃內容與營運方式，縣議員陳玉鈴、公路局台中監理所所長楊聰賢、南投站長黃永裕、鄉代表會主席林智鴻及多位代表、村長、社區民眾都到場關心。

縣府指出，鹿谷鄉目前由永隆社區發展協會及福倫淨零通用協會提供服務，範圍為鄉內和鄰近鄉鎮市區往返，包括竹山、水里以及集集市區等生活圈範圍；無公車客運行經之地區或前後一小時內無服務班次之時段，民眾皆可透過電話0800-885-658，或村里辦公室、學校、社區發展協會等單位協助，以及LINE的24小時線上等方式預約乘車，並配合公路客運及台灣好行進行轉乘及接駁至生活圈外之地點。

交通管理所提醒，民眾至少需在前一天向服務中心預約，收費方式以段次收費，一段票以全票25元，半票13元為收費基礎；以8公里作為里程段次收費基礎，超過8公里以上收二段票50元，最多計算至三段票75元。

許淑華表示，南投幸福GO交通服務計畫透過在地民眾交通需求調查，掌握民眾實際乘車情形，並導入媒合乘車平臺與預約服務模式，受理民眾預約及滾動檢討服務機制，提供更彈性及便利之交通服務，可滿足在地居民日常外出之基本民行需求，包含就學、就醫、就養、採買等，都能直接到家戶作接送。