雲林縣長照品質提升教育　張麗善：為長輩盡一份尊重與孝心

▲「113年度雲林縣長期照顧服務品質提升計畫」優選深具特色服務之績優機構，頒發「關雲長特色獎」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為提升長期照顧服務品質，委託朝陽科技大學辦理「113年度雲林縣長期照顧服務品質提升計畫」，並於1日舉辦「成果發表與教育訓練會及頒獎典禮」，表揚具雲林地方特色之長照機構，並邀請多位專家學者，針對服務品質的提升策略、實務經驗分享、政策解讀等議題進行探討與交流。

縣長張麗善表示，雲林已邁入超高齡社會，對於長輩如何能夠在地安養在地老化，得到適當照顧與尊嚴，縣府各局處針對高齡照顧議題都擬定相關政策，衛生局對於長照服務機構品質提升計畫，特別聘請朝陽科技大學進行輔導，不只是計畫成果的發表與分享，同時頒獎表揚最具特色的5家長照機構。



衛生局長曾春美表示，「113年度雲林縣長期照顧服務品質提升計畫」優選深具特色服務之績優機構，分別為私立金田居家長照機構、私立感恩居家長照機構、伊甸社會福利基金會附設雲林縣私立二崙頤福社區式服務類長照機構、斗六慈濟醫院(斗六區)及私立伊甸園社區長照機構，頒發「關雲長特色獎」。

曾春美指出，活動中特別邀請國內、外專家學者借鏡日本照顧模式「地域共生-輪動社區照顧潛能」、並翻轉長照觀念「日本共用品推進策略經驗與作為」及國內「建構新高齡時代-連續性照顧退休社區的軌跡與展望」等專題分享與討論。

希冀透過此次評鑑經驗分享與專題演說，讓此次參與的長照機構代表及長照服務專業工作者不僅可以加深對長照服務品質的理解，也提升實務操作中的應用能力，進而使雲林縣長照服務更臻完善，也希望本縣長照機構繼續與縣府攜手，持續合作推展本縣各項長期照顧業務，落實「社區照顧」和「在地老化」的目標。

透過教育訓練會，希望能喚起更多人對長照服務的重視，激勵更多長照服務機構與專業工作者積極投入提升服務品質的行列中，並響應縣府所推動SDGs地球環境永續發展的理念，確保及促進雲林縣長照服務需求者的健康生活與福祉(SDGs3-健康與福祉)，並讓各類型機構及各類長照專業人力互相建立多元夥伴關係，協力促進雲林縣長照服務永續願景(SDGs17-多元夥伴關係)。

▲雲林縣政府委託朝陽科技大學辦理「113年度雲林縣長期照顧服務品質提升計畫」，並於1日舉辦「成果發表與教育訓練會及頒獎典禮」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）