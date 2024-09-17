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養護中心直播手工片賺進25萬　「護濕辣嬌」二審賠15萬換免囚

▲台南1所養護機構女工作人員自稱「護理師」，竟對男住民「打手槍」，台南市社會局等單位調查屬實依法究責。（圖／翻攝自網路平台，下同）

▲女照護員暱稱「護濕辣嬌」，在養護院幫男院民打手槍直播挨告，二審賠錢換免囚。（圖／翻攝自網路平台）

記者郭玗潔／台南報導

台南市某私立老人長照機構李姓女員工，2022年8月間在上班期間，以暱稱「護濕辣嬌」開色情直播賺外快，不僅裸露胸部、拿按摩棒自慰，為收取更多抖內贊助，還直播替機構內的男住民「打手槍」畫面，家屬得知後提告，台南地院依乘機猥褻罪，判處有期徒刑9月。李女上訴並和家屬以15萬和解，台南高分院減刑改處6月徒刑，可易科罰金18萬元。

該老人長照機構一名26歲李姓女工作人員自稱「護理師」，以暱稱「護濕辣嬌」利用上班之際，在機構的辦公室甚至病房內，在付費平台開直播賺外快，為吸引會員點播聊天，不僅言語極盡情色，女直播主還會自慰撩會員心緒，甚至為拿到會員贊助禮物，對養護機構內的男住民「打手槍」，吸引不少會員點播觀看，卻也引發爭議，有會員認為不尊重住民而爆料，而讓此事曝光。

而台南市社會局事後查出，該女員工並非護理師，而是機構內女員工，立即將該員工停職；檢察官調查也發現，女子開色情直播約1個半月的時間，就賺進25萬，女子訊後坦承不諱，依涉犯妨害風化罪嫌將她起訴。法官審後，認為女子用色情直播賺取金錢，敗壞社會善良風俗，考量她坦承犯行、動機，素行尚可，以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判處拘役50日，可易科罰金5萬元，至於直播收入25萬也全部沒收。

而李女在2022年6月，在長照機構幫腦病變住民「打手槍」並直播，因此獲利5千元至1萬元，家屬得知後氣炸提告。

法院審理時李女稱，「我們是月結的，沒有辦法針對特定的直播內容做計算，我也不知道實際到底多少錢，一個月大概10萬元至10幾萬元」，她雖辯稱有經過男住民同意，但該男住民為腦病變患者，因身體、精神障礙而無法抗拒，因此法院不採信李女說法，估算李女本案犯罪所得為1萬元，審酌女員工嚴重侵害住民個人隱私及人性尊嚴，依乘機猥褻罪處有期徒刑9月，未扣案1萬元沒收。

李女又上訴，並在今年7月22日和被害家屬達成調解，約定賠償15萬元，被害家屬也同意從輕量刑，法官審酌李女已賠償第一期1萬5千元，犯後態度尚可，目前從事護理師工作，月薪約3萬多等情，撤銷沒收未扣案的犯罪所得1萬元，並減刑改處6月徒刑，可易科罰金18萬元。可上訴。

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