獨／中友百貨彰化店遭爆不蓋了　工地現況曝光…總店回應了

記者游瓊華、唐詠絮／連線報導

總投資破40億元、上下共計25層樓的中友百貨彰化店，今年3月底才正式開工，預定2028年農曆新年前完工，工期4年。但業界盛傳，中友彰化店施工進度延宕，甚至傳言「不蓋了」另外也有品牌透露，接到通知中友彰化店招商暫緩消息。對此，中友百貨坦言，因基地地質較軟，加上先前台北發生大直新建案地基掏空事件，彰化縣政府要求補件，並進行第二階段評估，但中友百貨強調「不可能不蓋」！

▲業者盛傳中友百貨彰化店不蓋了，今天中友百貨駁斥此說法，強調因地質緣故，必須進行第二階段危險評估，縣府評估完成，計畫就案照日程進行。（圖／記者唐詠絮攝）



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《ETtoday東森新媒體》記者實際到工地查看，工人們忙進忙出，不像是「不蓋了」的樣子，彰化市城觀課長林佳蓁也表示，目前基地正在進行連續壁土方挖掘、鋼筋籠組立、吊裝及混凝土澆置等作業，其中連續壁全部預計施作98個單元，截至9月10日已完成3個單元，連續壁施工預計11月17日完成。

▲彰化人引頸期盼彰化縣第一間百貨公司開幕。（圖／記者唐詠絮攝）



百貨同業盛傳，中友百貨彰化店不蓋了，另外也有品牌業者透露，招商暫停的情況；對此，中友百貨回應，彰化BOT案因土層地質的關係，有變更設計讓基地更加穩固，已針對地下樓層做第一階段的危險評估作業，並已通過審核。目前進行連續壁施作。另外，日前也針對1樓以上建物遞出第二階段危險評估作業，待審核單位通過後即將陸續進行施作。至於招商部分也未停止，持續進行中。

中友百貨提到，因為基地地基較軟，且先前曾經發生台北大直新建案因為地下室開挖不慎，導致旁邊民宅傾斜塌陷意外，彰化縣政府要求中友必須加強地質改良作業，並進行第二階段危險評估，因此必須等縣府通過評估後，才能往下進行計畫。

中友透露，每周都會與縣府、公所等單位開會，並且做進度報告，另外，第二階段危險評估也已在中秋節前送交彰化縣府，接下來就依照縣府評估結果，依照日程進行相關作業。