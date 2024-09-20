兩岸同婚開綠燈　內政部：已有5對符合結婚資格

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

內政部昨（19日）宣布，為保障國人婚姻平權，決議開放兩岸同婚，兩岸同性伴侶於承認同性婚姻的第三地結婚生效者，經台灣駐外館處或國境線上通過面談，並驗證相關證明文件後，可在台辦理結婚登記。內政部長劉世芳今受訪時表示，就她了解，已經有五對符合結婚資格，內政部會給予方便，用特殊方式處理。

內政部說明，基於兩岸事務特殊性，政府對中國大陸人士入境的規範與管理，30餘年來持續一貫，任何調整措施皆須兼顧國家安全，社會安定並受到社會多數支持，相關機關將強化現行中國大陸人士來台人流管理機制及安全管理。

因此內政部指出，兩岸伴侶在第三地同婚有關文件驗證、面談機制及結婚程序等事宜，將比照異性婚作法。至兩岸人民非在第三地辦理結婚者，不論異性或同性婚姻，仍應依臺灣地區與大陸地區人民關係條例及現行實務相關規定辦理。

對此，劉世芳今受訪時表示，內政部根據憲法法庭做函示，但仍必須照兩岸人民關係條例，因為中國沒有承認同性婚姻，所以在中國結婚之後到台灣登記是有困難，因此可到承認同性婚姻的第三地結婚後，再回台登記。

劉世芳強調，現在有妥善措施，就她了解，已經有5對符合結婚登記資格，會用比較特殊方式處理，例如在國境、境外面談時給予方便，不會因為要很有錢，需要到有錢第三地國家結婚後才能回台做登記。

媒體追問，警員涉賭擴大，劉世芳認為，警政署對於警紀要加強，絕不護短，若觸犯法律就是依法處理。

