兩岸同性伴侶可以結婚了！但想拿身分證仍有「最後難關」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

內政部19日發布函釋，兩岸同性伴侶得比照現行兩岸異性於第三地結婚的規定，在台灣辦理結婚登記。不過，對於兩岸同婚伴侶最終能否取得中華民國的身分證，陸委會發言人梁文傑表示，要看大陸對同婚的態度，否則最後一關的「去除大陸戶籍」，可能因為陸方不承認同婚而不協助。

梁文傑在例行記者會上提到，兩岸婚姻30幾年來都是一樣的，沒有辦法直接在台灣的戶政事務所登記，一定要先在大陸結婚，或者是在第三地結婚，結婚以後拿著相關的文書來申請團聚，然後才能申請居留。

▼兩岸同婚可藉「第三地結婚」達成，但拿身分證仍有難度。（圖／CFP）



梁文傑指出，異性婚是這樣，未來同性婚也是這樣，但因為大陸不開放、不承認同性婚姻，所以兩岸的同性婚未來就必須要到第三國去結婚。

梁文傑解釋，所謂的第三國，是承認同性婚的第三國，比如說，同性伴侶跑到緬甸去結婚，緬甸是不承認同性婚的，那就很有理由懷疑這個結婚是假的。

對於兩岸同婚伴侶未來能否拿到中華民國的身分證，梁文傑強說，這要看未來大陸進步的狀況，因為依照現在的規定，即使已承認婚姻、通過申請居留、申請定居，以上程序全都通過了，但是還有最後一關，必須要去除大陸的戶籍。

梁文傑強調，「也就是說，必須要用在台灣結婚的事由，到大陸去除戶籍，但由於大陸不承認在台灣同性婚姻的事實，可能不會協助去除戶籍，所以最後要拿到台灣的身分證，還是必須看未來大陸對同性婚姻的態度。」