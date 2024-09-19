　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兩岸同性伴侶可以結婚了！但想拿身分證仍有「最後難關」

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

內政部19日發布函釋，兩岸同性伴侶得比照現行兩岸異性於第三地結婚的規定，在台灣辦理結婚登記。不過，對於兩岸同婚伴侶最終能否取得中華民國的身分證，陸委會發言人梁文傑表示，要看大陸對同婚的態度，否則最後一關的「去除大陸戶籍」，可能因為陸方不承認同婚而不協助。

梁文傑在例行記者會上提到，兩岸婚姻30幾年來都是一樣的，沒有辦法直接在台灣的戶政事務所登記，一定要先在大陸結婚，或者是在第三地結婚，結婚以後拿著相關的文書來申請團聚，然後才能申請居留。

▼兩岸同婚可藉「第三地結婚」達成，但拿身分證仍有難度。（圖／CFP）

同性戀,同志婚姻,同性伴侶,同性婚姻,同婚（圖／視覺中國CFP）

梁文傑指出，異性婚是這樣，未來同性婚也是這樣，但因為大陸不開放、不承認同性婚姻，所以兩岸的同性婚未來就必須要到第三國去結婚。

梁文傑解釋，所謂的第三國，是承認同性婚的第三國，比如說，同性伴侶跑到緬甸去結婚，緬甸是不承認同性婚的，那就很有理由懷疑這個結婚是假的。

對於兩岸同婚伴侶未來能否拿到中華民國的身分證，梁文傑強說，這要看未來大陸進步的狀況，因為依照現在的規定，即使已承認婚姻、通過申請居留、申請定居，以上程序全都通過了，但是還有最後一關，必須要去除大陸的戶籍。

梁文傑強調，「也就是說，必須要用在台灣結婚的事由，到大陸去除戶籍，但由於大陸不承認在台灣同性婚姻的事實，可能不會協助去除戶籍，所以最後要拿到台灣的身分證，還是必須看未來大陸對同性婚姻的態度。」

ET快訊
「托福松」小米粽奪3命！6人收治加護病房　患者最新狀況曝
快訊／五月天獻唱禁拍照？　兄弟發聲明打臉
快訊／TPBL職籃來了　新任秘書長終於揭曉
快訊／北中南5警當場被帶走！
央行出4重拳打房！　專家齊喊：市場恐會崩盤
中信金不願放棄新光金　金管會撂重話
獨／新北嬤突癱倒命危　健身教練邊急救邊落淚
兩岸同婚大進展！　第三地結婚後「可在台登記」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兩岸同性伴侶可以結婚了！但想拿身分證仍有「最後難關」

婚姻平權向前進！　內政部宣布：兩岸同性伴侶第三地結婚可在台登記

內政部主辦2024國際警察合作論壇　深化執法交流、共同打擊跨境犯罪

陸取消台灣34項農產免稅　陸委會：連宋訪陸的「禮物」被收回

國會朝野大戰恐爆發！藍擬修《反滲透法》　《選罷法》連署加嚴

揭黃珊珊「京華城案」記者會破綻！　李正皓：與威京集團空中串證

柯志恩「蹽落去」自爆高雄買房　對手喊感謝：是對民進黨的肯定

葉元之主張廢除《娛樂稅法》　籲：誤將責任推給地方

陸停止34項農產品免關稅　民進黨：轉移中國內部經濟不佳焦點

傅崐萁禮讓交委會召委給民眾黨？　朱立倫：當然以國民黨為主體

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

頑固貓堅持躲洗衣機 主人喊洗澡秒衝出來XD

三重包手刺青男囂張違停　嗆警「X你娘」！下場慘了

有媽當靠山比熊氣勢up　見哥指點挑釁狠瞪超派

打破「煮一餐賣兩餐」迷思　她親曝便當店的辛苦內幕

網紅老公吃油豆腐咬到生鏽鐵釘　業者：會向廠商反應、感謝給機會

兩岸同性伴侶可以結婚了！但想拿身分證仍有「最後難關」

婚姻平權向前進！　內政部宣布：兩岸同性伴侶第三地結婚可在台登記

內政部主辦2024國際警察合作論壇　深化執法交流、共同打擊跨境犯罪

陸取消台灣34項農產免稅　陸委會：連宋訪陸的「禮物」被收回

國會朝野大戰恐爆發！藍擬修《反滲透法》　《選罷法》連署加嚴

揭黃珊珊「京華城案」記者會破綻！　李正皓：與威京集團空中串證

柯志恩「蹽落去」自爆高雄買房　對手喊感謝：是對民進黨的肯定

葉元之主張廢除《娛樂稅法》　籲：誤將責任推給地方

陸停止34項農產品免關稅　民進黨：轉移中國內部經濟不佳焦點

傅崐萁禮讓交委會召委給民眾黨？　朱立倫：當然以國民黨為主體

台硝換股下市驚爆內線交易　北檢9路大搜索！董事員工遭約談

日本「夜楓名所」盤點！夜色下追楓更浪漫　秋季限定美景錯過又要等明年

央行祭打房重拳！ 楊金龍說3次「嚴峻」　預期會迎來抱怨

日喝「1健康飲品」！她手發癢慘變黑　醫搖頭：很多人搞錯

陳麗娜爆大同醫院725萬黑箱標案！衛生局回擊：故意混淆不可取

女友凍卵費10萬要他出一半：這樣對嗎？　2派人這樣說

爭冠期盜壘不刻意　岳政華配合戰術：球隊戰績優先

路過監理站...驚見「狗駕駛」開車停路中　她嚇到：表情一本正經

TPBL職籃年度標語「ALL EYES ON US」　預告10年將成亞洲職籃巔峰

歐陽妮妮懷孕…好友王子早知情！　「缺席寶寶性別趴」原因曝光

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

政治熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

柯文哲案最新聲量曝光　TPOC評白營用盡招數聲援：輿情看法恐定型

「吳沛憶深情陪伴許家蓓對抗病魔」！　邱議瑩曝光2人感人故事

TVBS民調／失守！民眾黨支持度剩9%　「幾乎腰斬」大減7個百分點

飛官今年有大批離退潮？　空軍澄清：260多位換約、20位不續約

韓國瑜點名花東三法　「早勸傅崐萁別硬攻」

LIVE／黃珊珊召開京華城案記者會

藍不甩國際挺台決議「會造成緊張關係」　黃捷：選你們當立委要幹嘛？

金阿波羅呼叫器「不到中國設廠」原因曝　美方軍情合作

柯市府京華城協議書藏貓膩　綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約

陸取消34項台灣農產品免稅　農業部：損失有限

被總統耽誤的「點主官」！賴清德全程不看稿　禮儀師大讚架勢專業

兩岸同婚大進展！第三地結婚後可在台登記

陸斷台灣農產品免稅　陸委會：不能依賴中共

更多熱門

相關新聞

婚姻平權向前進！　內政部宣布：兩岸同性伴侶第三地結婚可在台登記

婚姻平權向前進！　內政部宣布：兩岸同性伴侶第三地結婚可在台登記

內政部今（19日）公佈，為保障國人婚姻平權，行政院邀集相關機關，針對同性婚姻涉及大陸地區人民召開會議，決議開放兩岸同婚。自即日起，兩岸同性伴侶於承認同性婚姻的第三地結婚生效者，經台灣駐外館處或國境線上通過面談，並驗證相關證明文件後，可在台辦理結婚登記。

兩岸同婚大進展！第三地結婚後可在台登記

兩岸同婚大進展！第三地結婚後可在台登記

兩岸同婚勝訴　陸委會：跨部會研商方向

兩岸同婚勝訴　陸委會：跨部會研商方向

韓首承認「同性伴侶」權利　列健保被扶養人

韓首承認「同性伴侶」權利　列健保被扶養人

泰國通過同婚法案　成亞洲第三國

泰國通過同婚法案　成亞洲第三國

關鍵字：

同性伴侶同性婚姻兩岸同婚同婚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

LINE傳「3000／60分全」　他被判2個月

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

宜蘭獨居婦成乾屍！日曆停在去年11月

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

麥香鷄為何不用「雞」？麥當勞「6字神回了」

快訊／蝸牛粽食材檢體檢出「有機磷農藥」

快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」

快訊／央行出重手！利率連2凍　第7波房市管制上膛、升準1碼

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

有「5徵兆」＝癌腫瘤醞釀中！醫急勸：快照大腸鏡

更多

最夯影音

更多

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面