內政部主辦2024國際警察合作論壇　深化執法交流、共同打擊跨境犯罪

▲警政署副署長陳永利與內政部次長吳堂安。（圖／內政部提供）

記者郭運興／台北報導

內政部今（19日）部務會報安排警政署提報「2024國際警察合作論壇執行成果」，警政署指出，本次活動由內政部、外交部、大陸委員會共同主辦，並由警政署承辦，已於9月10日至11日以實體及視訊並行方式舉辦，共有45國2672人參與交流，透過國際間合作建立溝通橋梁，攜手跨國打擊犯罪遏止不法。

內政部次長吳堂安表示，隨著網路、電信及數位金融的發展，詐欺犯罪演變新組織犯罪型態，利用人口販運及數位科技進行跨境詐欺，已嚴重危害國際秩序及人民生命財產安全，牽動國際犯罪議題，需要跨國共同解決，內政部自107年起持續進行國際警政合作與交流，精進打擊跨境詐欺犯罪。

吳堂安表示，我國身為國際社會的一員，有能力善盡地球村公民的責任，樂願與各國共同打擊跨境詐欺，也再次呼籲所有國際執法夥伴持續支持台灣有意義參與國際刑警組織，以彌補國際執法機關的缺口，確保全球民眾的安全。

警政署說明，針對當前全球重大治安議題，舉辦國際警察合作論壇，截至112年已籌辦5次，這次論壇以「打擊跨境詐欺犯罪」為主題，規劃主題演講及4場專題研討，由來自歐洲、美洲及亞太地區執法專家擔任主題演講人、主持人、講者及與談人，議題涵蓋「電信與網路科技犯罪 」、「人口販運與詐欺犯罪 」、「非法金流與金融洗錢」及「新型虛擬貨幣犯罪 」等多元面向，當中精闢分析與專業見解，剖析現今面臨跨境詐欺犯罪挑戰，分享打擊詐欺的執法經驗，提出重要因應對策，阻斷不法繼續危害國際社會秩序及人民生命財產安全。

最後，警政署補充，今年「2024國際警察合作論壇–打擊跨境詐欺犯罪研討會」，由內政部、外交部、大陸委員會共同主辦，並由警政署承辦，已於9月10日至11日以實體及視訊並行方式舉辦，共有45國2672人參與交流，透過國際間合作建立溝通橋梁，攜手跨國打擊犯罪遏止不法。