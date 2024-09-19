　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部主辦2024國際警察合作論壇　深化執法交流、共同打擊跨境犯罪

▲▼內政部次長吳堂安與資訊服務司長黃國裕。（圖／內政部提供）

▲警政署副署長陳永利與內政部次長吳堂安。（圖／內政部提供）

記者郭運興／台北報導

內政部今（19日）部務會報安排警政署提報「2024國際警察合作論壇執行成果」，警政署指出，本次活動由內政部、外交部、大陸委員會共同主辦，並由警政署承辦，已於9月10日至11日以實體及視訊並行方式舉辦，共有45國2672人參與交流，透過國際間合作建立溝通橋梁，攜手跨國打擊犯罪遏止不法。

內政部次長吳堂安表示，隨著網路、電信及數位金融的發展，詐欺犯罪演變新組織犯罪型態，利用人口販運及數位科技進行跨境詐欺，已嚴重危害國際秩序及人民生命財產安全，牽動國際犯罪議題，需要跨國共同解決，內政部自107年起持續進行國際警政合作與交流，精進打擊跨境詐欺犯罪。

吳堂安表示，我國身為國際社會的一員，有能力善盡地球村公民的責任，樂願與各國共同打擊跨境詐欺，也再次呼籲所有國際執法夥伴持續支持台灣有意義參與國際刑警組織，以彌補國際執法機關的缺口，確保全球民眾的安全。

警政署說明，針對當前全球重大治安議題，舉辦國際警察合作論壇，截至112年已籌辦5次，這次論壇以「打擊跨境詐欺犯罪」為主題，規劃主題演講及4場專題研討，由來自歐洲、美洲及亞太地區執法專家擔任主題演講人、主持人、講者及與談人，議題涵蓋「電信與網路科技犯罪 」、「人口販運與詐欺犯罪 」、「非法金流與金融洗錢」及「新型虛擬貨幣犯罪 」等多元面向，當中精闢分析與專業見解，剖析現今面臨跨境詐欺犯罪挑戰，分享打擊詐欺的執法經驗，提出重要因應對策，阻斷不法繼續危害國際社會秩序及人民生命財產安全。

最後，警政署補充，今年「2024國際警察合作論壇–打擊跨境詐欺犯罪研討會」，由內政部、外交部、大陸委員會共同主辦，並由警政署承辦，已於9月10日至11日以實體及視訊並行方式舉辦，共有45國2672人參與交流，透過國際間合作建立溝通橋梁，攜手跨國打擊犯罪遏止不法。

ET快訊
「托福松」小米粽奪3命！6人收治加護病房　患者最新狀況曝
快訊／五月天獻唱禁拍照？　兄弟發聲明打臉
快訊／TPBL職籃來了　新任秘書長終於揭曉
快訊／北中南5警當場被帶走！
央行出4重拳打房！　專家齊喊：市場恐會崩盤
中信金不願放棄新光金　金管會撂重話
獨／新北嬤突癱倒命危　健身教練邊急救邊落淚
兩岸同婚大進展！　第三地結婚後「可在台登記」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兩岸同性伴侶可以結婚了！但想拿身分證仍有「最後難關」

婚姻平權向前進！　內政部宣布：兩岸同性伴侶第三地結婚可在台登記

內政部主辦2024國際警察合作論壇　深化執法交流、共同打擊跨境犯罪

陸取消台灣34項農產免稅　陸委會：連宋訪陸的「禮物」被收回

國會朝野大戰恐爆發！藍擬修《反滲透法》　《選罷法》連署加嚴

揭黃珊珊「京華城案」記者會破綻！　李正皓：與威京集團空中串證

柯志恩「蹽落去」自爆高雄買房　對手喊感謝：是對民進黨的肯定

葉元之主張廢除《娛樂稅法》　籲：誤將責任推給地方

陸停止34項農產品免關稅　民進黨：轉移中國內部經濟不佳焦點

傅崐萁禮讓交委會召委給民眾黨？　朱立倫：當然以國民黨為主體

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

頑固貓堅持躲洗衣機 主人喊洗澡秒衝出來XD

三重包手刺青男囂張違停　嗆警「X你娘」！下場慘了

有媽當靠山比熊氣勢up　見哥指點挑釁狠瞪超派

打破「煮一餐賣兩餐」迷思　她親曝便當店的辛苦內幕

網紅老公吃油豆腐咬到生鏽鐵釘　業者：會向廠商反應、感謝給機會

兩岸同性伴侶可以結婚了！但想拿身分證仍有「最後難關」

婚姻平權向前進！　內政部宣布：兩岸同性伴侶第三地結婚可在台登記

內政部主辦2024國際警察合作論壇　深化執法交流、共同打擊跨境犯罪

陸取消台灣34項農產免稅　陸委會：連宋訪陸的「禮物」被收回

國會朝野大戰恐爆發！藍擬修《反滲透法》　《選罷法》連署加嚴

揭黃珊珊「京華城案」記者會破綻！　李正皓：與威京集團空中串證

柯志恩「蹽落去」自爆高雄買房　對手喊感謝：是對民進黨的肯定

葉元之主張廢除《娛樂稅法》　籲：誤將責任推給地方

陸停止34項農產品免關稅　民進黨：轉移中國內部經濟不佳焦點

傅崐萁禮讓交委會召委給民眾黨？　朱立倫：當然以國民黨為主體

史上最狠打房！楊金龍嗆「給投機客一個Lesson」　QA懶人包一次看

台硝換股下市驚爆內線交易　北檢9路大搜索！董事員工遭約談

日本「夜楓名所」盤點！夜色下追楓更浪漫　秋季限定美景錯過又要等明年

央行祭打房重拳！ 楊金龍說3次「嚴峻」　預期會迎來抱怨

日喝「1健康飲品」！她手發癢慘變黑　醫搖頭：很多人搞錯

陳麗娜爆大同醫院725萬黑箱標案！衛生局回擊：故意混淆不可取

女友凍卵費10萬要他出一半：這樣對嗎？　2派人這樣說

爭冠期盜壘不刻意　岳政華配合戰術：球隊戰績優先

路過監理站...驚見「狗駕駛」開車停路中　她嚇到：表情一本正經

TPBL職籃年度標語「ALL EYES ON US」　預告10年將成亞洲職籃巔峰

高雄機車「詭異麻花」交疊！　短褲妹驚坐分隔島啜泣

政治熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

柯文哲案最新聲量曝光　TPOC評白營用盡招數聲援：輿情看法恐定型

「吳沛憶深情陪伴許家蓓對抗病魔」！　邱議瑩曝光2人感人故事

TVBS民調／失守！民眾黨支持度剩9%　「幾乎腰斬」大減7個百分點

飛官今年有大批離退潮？　空軍澄清：260多位換約、20位不續約

韓國瑜點名花東三法　「早勸傅崐萁別硬攻」

LIVE／黃珊珊召開京華城案記者會

藍不甩國際挺台決議「會造成緊張關係」　黃捷：選你們當立委要幹嘛？

金阿波羅呼叫器「不到中國設廠」原因曝　美方軍情合作

柯市府京華城協議書藏貓膩　綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約

陸取消34項台灣農產品免稅　農業部：損失有限

被總統耽誤的「點主官」！賴清德全程不看稿　禮儀師大讚架勢專業

兩岸同婚大進展！第三地結婚後可在台登記

陸斷台灣農產品免稅　陸委會：不能依賴中共

更多熱門

相關新聞

20區域綠委齊反國土計畫法　賴清德下令黨政合作

20區域綠委齊反國土計畫法　賴清德下令黨政合作

國土計畫法明年上路，但現行「國土功能分區圖」劃設階段，多個地方政府未如期繳交功能分區圖，導致整體規劃進度嚴重延誤。加上農民對農地變更充滿疑慮，20名區域綠委今（18日）也召開記者會要求政院暫緩。據了解，今下午民進黨中常會中，也有多位中常委當面向總統、民進黨主席賴清德提出建言，賴則責成民進黨政策會整理相關意見，並向行政院反映，也要求行政院派員參與下次中常會。

9縣市未交分區圖　20綠委齊籲政院暫緩《國土計畫法》

9縣市未交分區圖　20綠委齊籲政院暫緩《國土計畫法》

曝賴政府明年編列15億宣傳預算　翁曉玲轟：不允許拿納稅錢養網軍

曝賴政府明年編列15億宣傳預算　翁曉玲轟：不允許拿納稅錢養網軍

別慌！920模擬大規模地震　將發國家級警報簡訊、電視台切公視

別慌！920模擬大規模地震　將發國家級警報簡訊、電視台切公視

警政改革大躍進　全民反詐要覺醒

警政改革大躍進　全民反詐要覺醒

關鍵字：

內政部吳政安2024國際警察合作論壇警政署跨國合作

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

LINE傳「3000／60分全」　他被判2個月

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

宜蘭獨居婦成乾屍！日曆停在去年11月

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

快訊／央行出重手！利率連2凍　第7波房市管制上膛、升準1碼

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

快訊／蝸牛粽食材檢體檢出「有機磷農藥」

麥香鷄為何不用「雞」？麥當勞「6字神回了」

快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

有「5徵兆」＝癌腫瘤醞釀中！醫急勸：快照大腸鏡

更多

最夯影音

更多

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面