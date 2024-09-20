國土法上路時間不讓步　劉世芳點名4藍營縣市至今未交分區圖

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國土計畫法原訂明年4月30日上路，因牽涉農地變更等問題引起疑慮，22位民進黨立委18日召開記者會，呼籲行政院先溝通。內政部長劉世芳今（20日）受訪時表示，民進黨內有大鳴大放的文化，為了處理國土安全破碎化，國土計畫法未來要取代區域計畫法，現在縣市政府送上來一萬五千多公頃土地，要做城鄉發展使用，若沒有全國性共同管理，會造成國土復育前路渺渺，國土署仍希望明年4月30日公告。

劉世芳表示，國土計畫法本來就是馬英九時代通過、歷經11年，民進黨內部有大鳴大放的文化，院長特別指示要持續溝通，目前為止，幾個縣市政府未將國土分區圖送上來，包含新北、桃園、台中跟雲林，但這四個縣市政府四年前就已經公告國土計畫法，按照國土計畫公文分區圖表，在明年四月對外一致公布，這比較重要。

至於農業群爭議？劉世芳指出，國土計畫法跟農業發展條例本來就是脫鉤處理，未來分成國土計畫保育區域、海洋資源區域、農業發展區域以及城鄉發展區域，為了處理國土安全破碎化，國土計畫法未來要取代區域計畫法，若現在各縣市府繼續引用區域計畫法，會造成鄉鎮市公所或縣市政府破碎化處理。

劉世芳舉例，現在縣市政府送上來一萬五千多公頃土地，要做城鄉發展使用，幾乎都是從農地利用轉移過來，如果未來沒有全國性共同管理，會造成國土復育前路渺渺，因此，國土署仍希望明年4月30日公告一併公告處理。