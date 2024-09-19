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兩岸同婚部分解套！民團：開了一道「窄門」，變相要求繞道結婚

同性戀,同志婚姻,同性伴侶,同性婚姻,同婚（圖／視覺中國CFP）

▲兩岸同婚有大進展，民團對陸委會表示肯定及感謝，但也說「還有一段路要走」。（圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／綜合報導

兩岸同婚大進展！內政部今（19）日宣布，開放兩岸同性伴侶於第三地結婚，經台灣駐外館處或國境線上通過面談，並驗證相關證明文件後，可在台辦理結婚登記。台灣民間團體發表共同聲明，除了感謝陸委會掘出一條路，卻表示這仍是一道「窄門」，等於變相要求所有中台同性伴侶必須「繞道於第三地結婚」，有高經濟與階級門檻，因此仍要持續努力直到真正平等。

台灣民間團體今日針對兩岸同婚進展發出聲明，提到台灣同婚通過已5年多，但同性伴侶始終無法享有與異性伴侶同等的婚姻權，像是台灣與中國，或是其中一方來自同婚未合法國家。陸委會今日宣布，未來將承認台灣與中國籍同性伴侶在第三地已登記的合法婚姻，民團對此進展表達肯定，但也說，這仍是一道「窄門」，期許政府能持續放寬同性伴侶的結婚權利，直到與異性伴侶平等的一天。

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有關此次解套範圍，僅限於台灣與中國籍同性伴侶已至第三國合法登記結婚的情況，未來台灣政府將認可該婚姻效力，並比照異性配偶來台結婚的模式，先申請中國方來台團聚簽證，通過審查與面談後，可至台灣戶政事務所辦理結婚登記。

民團表示，今日能有此進展，在於5年前台灣伴侶權益推動聯盟律師團，偕同中台同性伴侶，開啟策略性訴訟，以及多個團體們多年來持續奔走的結果。為了爭取中台同性伴侶結婚權，Ryan與Righ於2019年7月赴美結婚，並按照規定申請Righ的團聚簽證，遭移民署拒絕後，歷時近5年的司法救濟程序，終於在今年8月第二次獲得台北高等行政法院實質勝訴判決，判決主文要求移民署應就Righ的來台團聚申請，進行面談等實質審認程序，該判決在這個月初確定，移民署並未上訴。

伴侶盟說明，該案理論上只會針對裁判當事人有效，但陸委會與移民署最後決定，通盤修正過去對中台同性伴侶未臻平等的行政流程，不僅還給Righ與Ryan一條平等結婚的路，也為所有在第三地結婚的中台同性伴侶，開啟了一條回家的路。

民團表示，在正值兩岸關係高度緊張的時刻，陸委會與相關單位仍願意堅守台灣憲政民主的精神，再一次往「大法官釋字第748號解釋」肯認的「同性別二人婚姻自由與平等權」邁進一步，民團對此抱持高度肯定。

不過依照現行規定，中台異性伴侶在中國結婚後，就可申請入台團聚；然而中國尚未開放同性別二人登記婚姻，因此該規定對同性伴侶來說，可說是制度性排除。

▲民團認為，現在的解套方式，等於是變相要求所有同性伴侶都必須「繞道於第三地結婚」，仍有經濟和階級門檻。（圖／視覺中國CFP）

民團說明，陸委會雖願意承認中台同性伴侶於第三地的婚姻，但此解套方式，等於是變相要求所有同性伴侶都必須「繞道於第三地結婚」，相較起異性伴侶，同性伴侶結婚之路仍存在更高的經濟與階級門檻，未來仍仰賴行政部門持續修正相關規定。

至於兩個外國人、其中一方來自同婚未合法國家同婚，民團認為，應比照異性婚姻的相關規定，至少應保障在台生活的外國人能享有基本婚姻權與家庭團聚權，避免同性伴侶因身分不被承認，而被迫離境。

民團特別點名，感謝這次為中台同性伴侶掘出一條路的陸委會主委邱垂正，以及過去到現在持續為中台同婚奔走的國家人權委員紀惠容、歷任行政首長、行政幕僚們，還有協助中台同婚的立法委員黃捷、沈伯洋、范雲等，以及一路支持與聲援的民間團體，「是大家的團結與攜手同行，才能在這艱難的時刻走出一條路，雖然不完美，但我們知道我們不會放棄，直到真正平等的那一天到來。」

（共同聲明團體：台灣伴侶權益推動聯盟、台灣同志諮詢熱線協會、台灣同志家庭權益促進會、兩岸同婚權益促進會、台灣性別友善觀光協會。）

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