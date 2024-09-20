她吃八方雲集「1飲品超意外」　打趴手搖飲！內行大推：超好喝

▲原PO喝到寒天紅茶驚呆了。（示意圖／記者項瀚攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少韓國遊客會朝聖八方雲集，讓不少台人感到超意外。而一名女網友驚呼，平時在店內都點豆漿的她，某天好奇買了一杯寒天紅茶，一喝讓她秒愛上，古早味紅茶配上嚼勁十足的寒天，根本打趴手搖飲。文章曝光後，不少人也大讚好喝，缺點就是太甜了，「如果能改成半糖就完美了」。

一名女網友在Dcard表示，之前去八方雲集用餐時，都會點一杯豆漿，某天心血來潮改點寒天紅茶，一喝秒打動她的味蕾，「紅茶本身味道醇厚，是那種很古早味的紅茶！」

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再加上Q彈十足的寒天做搭配，原PO不禁大讚「咀嚼派會愛，又有飽足感，有一咪咪黑糖香氣。」原PO也點評，雖然很多家手搖飲有出寒天，但認為八方雲集更勝一籌。

文章曝光後，不少人則反映太甜，「如果能改成半糖就完美了」、「必點寒天紅茶，但甜度無法調整，如果外帶回家，我會自己再加冰塊，比較不甜」、「我都買回來加3顆冰塊跟半杯牛奶，超好喝，但會變成超大一杯」、「太甜一點，但還算不賴」、「我也都會喝耶，但只有我覺得喝起來最後有種濃烈的澀感嗎」、「平常完全不喝純茶的我超愛這個，小缺點就是太甜了+好小杯」。

說到非手搖飲品牌賣的紅茶，日前有網友在PTT大推，全家的仙女紅茶，以及摩斯紅茶，兩家在「紅茶界」都算表現得非常出色。引來一票飲料控認證，「兩個都服！仙女紅茶好喝」、「摩斯紅茶真的最頂」、「同意，這兩款味道很接近，好喝會回甘」。

▼許多人都愛喝摩斯紅茶。（圖／ETtoday資料照）

