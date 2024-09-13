黑色星期五「咖啡第2杯5元」、拿鐵美式買1送1！超商優惠一次看

▲超商推出黑色星期五限定「咖啡第2杯5元」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

適逢黑色星期五，加上迎接周末小確幸，萊爾富今（13）日特別推出咖啡限定優惠，大杯美式「第2杯只要5元」！美廉社也推出周末美式、拿鐵「買1送1」。另外，全家推出阿奇儂聯名雪糕等多項夯品「買1送1」、Let’s Café與私品茶61折起。7-11也有霜淇淋、思樂冰等「第2杯5折」、特大冰美式15杯520元，等於一口氣省380元。

▲7-11周末霜淇淋、思樂冰、酷聖石冰淇淋通通「第2杯半價」。（圖／業者提供）



●7-11

門市優惠：即日起至9月17日

「雪淋霜」霜淇淋、思樂冰、酷聖石複合店3OZ冰淇淋及霜淇淋等，通通「第2杯半價」。

OPENPOINT行動隨時取：即日起至9月17日

7-11針對中秋節，在OPENPOINT行動隨時取推出「秋饗食光」520組合咖啡優惠，包括：「特大杯拿鐵11杯」、「特大杯美式15杯」、「珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶 任選13杯」、「一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶任選12杯」、「中杯精品拿鐵/中杯精品美式任選8杯」，通通只要520元，最高可省下380元。

▼7-11「秋饗食光」520咖啡優惠。（圖／業者提供）

●全家

全家「康康五」延長加碼到5天，門市與APP同享優惠。9月13日起一路到9月17日中秋，多樣商品「買1送1」起，包含：「FamiCollection天然水」、「菊花涼茶」、「阿奇儂✕鮮乳坊聯名白巧戀乳雪糕」等多項夯品都是買1送1，還有麒麟Bar Beer (500ML) 四入145元優惠。

▲全家康康五自9月13日起一路到9月17日中秋。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

全家APP「隨買跨店取」再加碼，9月14日起至9月17日，Let’s Café、私品茶等明星商品享61折起限量優惠！首推「Let’s Café中杯單品美式，20杯1000元」、「中杯單品拿鐵18杯1000元」超值組合，每會員限購2組，兌換期限至明年3月31日，單品控別錯過。

▲全家Let’s Café單品特價，首推「Let’s Café中杯單品美式，20杯1000元」。（圖／業者提供）



Let’s Café特濃拿鐵、私品茶則推出55元飲品6杯、65元飲品5杯200元優惠組合 (每會員限購2組，兌換期限至113/10/31)，還可透過APP轉贈或與親友共享。

9月16日當天更有周一限定「Let’s Café單品日」，推出單品咖啡大杯「2杯119元」特價，美式、拿鐵任選，限同品項，門市及全家APP隨買跨店取同步販售。

●萊爾富

萊爾富特別推出黑色星期五咖啡優惠，9月13日到任一家萊爾富門市，買Hi café 大杯美式咖啡即享「第2杯5元」。

●美廉社

美廉社9月13日至9月17日中秋檔期推出咖啡及周末促銷優惠，「濃萃系列美式、拿鐵」同品項買1送1，自備環保杯再省5元。另有「Simple Life厚切海苔片」(香酥醬燒/椒麻)36g，促銷49元/包（市價70元/包）；南非砂糖橘450g/袋，促銷79元。

▲▼美廉社周末優惠。（圖／業者提供）

另外適逢中秋檔期，推出烤肉食材優惠，心樸台灣豬五花肉片200g，單盒99元(市價120元/盒)、圓干貝250g，單包139元(市價125元/包)、心樸金針菇2包24元(市價15元/包)、鮮奶吐司250g，2條69元(市價45元/條)。

烤肉用品方面，日式雙耳波浪烤肉網59元(市價76元/片)、日本大昌日式燒肉醬575g，119元(市價189元/瓶)、李錦記烤肉醬240-250g蜜汁/日式照燒，任選2瓶139元(市價94元/瓶)。指定食材搭配冷凍卡消費，再享9折優惠。

●OKmart

OKmart因應中秋，全台門市9月17日至9月20日連續4天，推出OKCAFE會員獨享「大杯莊園級美式/拿鐵 買2送1(限同品項)」。

▲OKmart連續4天會員獨享「大杯莊園級美式/拿鐵 買2送1(限同品項)」。（圖／業者提供）

全台850間門市也推出飲品抽抽樂，其中烤肉必備的巨型寶特（胖胖瓶）優惠任2件抽抽樂，最高享1折優惠。烤肉相關周邊用品，像是烤肉必備神器用品，例如：烤架、烤盤、木炭等，門市也增加備貨量，便利烤肉消費需求。