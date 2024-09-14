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霜淇淋、咖啡買1送1！特大美式15杯520元　超商中秋優惠懶人包

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11在OPENPOINT行動隨時取推出「秋饗食光」520組合咖啡優惠。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接中秋和周末小確幸，各大超商也紛紛祭出加碼優惠！全家推出阿奇儂聯名雪糕等多項夯品「買1送1」，還有隱藏優惠霜淇淋「買1送1」，並推出Let’s Café與私品茶61折起。7-ELEVEN也有霜淇淋、思樂冰等「第2杯5折」、特大冰美式15杯520元，最多一口氣省380元。美廉社也推出周末美式、拿鐵「買1送1」。

▲▼超商中秋優惠。全家多項夯品買1送1、Let’s Café單品特價。7-11霜淇淋、思樂冰、酷聖石冰淇淋「第2杯半價」。（圖／業者提供）

▲7-11周末霜淇淋、思樂冰、酷聖石冰淇淋通通「第2杯半價」。（圖／業者提供）

●7-11

門市優惠：即日起至9月17日

「雪淋霜」霜淇淋、思樂冰、酷聖石複合店3OZ冰淇淋及霜淇淋等，通通「第2杯半價」。

OPENPOINT行動隨時取：即日起至9月17日

7-11針對中秋節，在OPENPOINT行動隨時取推出「秋饗食光」520組合咖啡優惠，包括：「特大杯拿鐵11杯」、「特大杯美式15杯」、「珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶 任選13杯」、「一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶任選12杯」、「中杯精品拿鐵/中杯精品美式任選8杯」，通通只要520元，最高可省下380元。

▼7-11「秋饗食光」520咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11秋饗時光咖啡優惠。（圖／業者提供）

●全家

●全家「康康五」優惠

全家「康康五」延長加碼，即日起一路到9月17日中秋，多樣商品「買1送1」起，門市與APP同享優惠。包含：「FamiCollection天然水」、「菊花涼茶」、「阿奇儂✕鮮乳坊聯名白巧戀乳雪糕」等多項夯品都是買1送1，還有麒麟Bar Beer (500ML) 四入145元優惠。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

除此之外康康五還有「隱藏優惠」，霜淇淋不限口味，即日起至9月17日也有「買1送1」！

▲全家霜淇淋即日起至9月17日「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家康康五、好神保庇卡優惠。（圖／業者提供）

▲全家康康五自9月13日起一路到9月17日中秋。（圖／業者提供）

●「匠土司」優惠

▲▼超商中秋優惠。全家多項夯品買1送1、Let’s Café單品特價。7-11霜淇淋、思樂冰、酷聖石冰淇淋「第2杯半價」。（圖／業者提供）

▲烤肉、家庭早餐必備「匠土司家庭號」任2件9折。（圖／業者提供）

烤肉必備食材「匠土司家庭號」，9月14日至9月17日通通「任2件9折」；此外，9月17日前於會員APP「兌點趣」專區，使用全家Fa點2000點，加購匠土司家庭號，即享半價優惠。

●全家APP「隨買跨店取」咖啡、私品茶優惠：

9月14日起至9月17日，Let’s Café、私品茶明星商品61折起優惠。首推「Let’s Café中杯單品美式，20杯1000元」、「中杯單品拿鐵18杯1000元」超值組合，每會員限購2組，兌換期限至明年3月31日，單品控別錯過。

Let’s Café特濃拿鐵、私品茶，則推出55元飲品6杯、65元飲品5杯優惠組合，一律只要200元，每會員限購2組，還可透過APP轉贈或與親友共享。

▲全家Let’s Café單品特價，首推「Let’s Café中杯單品美式，20杯1000元」。（圖／業者提供）

9月16日當天更有周一限定「Let’s Café單品日」，推出單品咖啡大杯「2杯119元」特價，美式、拿鐵任選，限同品項，門市及全家APP隨買跨店取同步販售。

●萊爾富

萊爾富推出限時殺優惠，即日起至9月15日，5項人氣夯品「買1送1」，包括冰棒、泡麵、飲料、能量飲都有，還有綜合蔬果汁買2送2、鮮奶油布蕾第2件10元等。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商限時優惠。（圖／業者提供）

●OKmart

OKmart因應中秋，全台門市9月17日至9月20日連續4天，推出OKCAFE會員獨享「大杯莊園級美式/拿鐵 買2送1(限同品項)」。

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart連續4天會員獨享「大杯莊園級美式/拿鐵 買2送1(限同品項)」。（圖／業者提供）

全台850間門市也推出飲品抽抽樂，其中烤肉必備的巨型寶特（胖胖瓶）優惠任2件抽抽樂，最高享1折優惠。烤肉相關周邊用品，像是烤肉必備神器用品，例如：烤架、烤盤、木炭等，門市也增加備貨量，便利烤肉消費需求。

●美廉社

美廉社9月13日至9月17日中秋檔期，推出咖啡及周末促銷優惠。「濃萃系列美式、拿鐵」同品項買1送1，自備環保杯再省5元。

另有「Simple Life厚切海苔片」(香酥醬燒/椒麻)36g，促銷49元/包（市價70元/包）；南非砂糖橘450g/袋，促銷79元。

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社周末優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

另外適逢中秋推出烤肉食材優惠，「心樸台灣豬五花肉片200g」單盒99元(市價120元/盒)、「圓干貝250g」單包125元(市價139元/包)、「心樸金針菇」2包24元(市價15元/包)、「鮮奶吐司250g」2條69元(市價45元/條)。

烤肉用品方面，日式雙耳波浪烤肉網59元(市價76元/片)、日本大昌日式燒肉醬575g，119元(市價189元/瓶)、李錦記烤肉醬240-250g蜜汁/日式照燒，任選2瓶139元(市價94元/瓶)。指定食材搭配冷凍卡消費，再享9折優惠。

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