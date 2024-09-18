　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11國際咖啡日「第2杯7折、指定品買1送1」！超商開工優惠一次看

▲▼7-11國際咖啡日優惠。（圖／業者提供）

▲7-11自9月18日起至10月1日推出「國際咖啡日」優惠。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

中秋節後上班不憂鬱！超商紛紛祭出咖啡優惠、周末小確幸，7-ELEVEN今（18）日起至10月1日推出「國際咖啡日」，大杯以上「第二杯7折」，還有多項沖泡盒裝咖啡商品「買1送1」。全家也推出會員限定優惠，特大拿鐵第二杯只要10元，多項夯品買1送1。萊爾富祭出中秋返工咖啡優惠，9月18日起一路到年底，使用指定支付方式天天享咖啡「買1送1」。

▲▼7-11國際咖啡日優惠。（圖／業者提供）

▲7-11國際咖啡日活動。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11自9月18日起至10月1日推出「國際咖啡日」，CITY CAFE、CITY PRIMA大杯以上「第二杯7折」。更跨類別整合常溫、冷藏、沖泡飲品推出促銷，其中推薦西雅圖沖泡飲品全系列盒裝「買1送1」起。

同步合作熱愛咖啡的插畫家WHOSMiNG，9月18日至10月15日推出線上OPENPOINT集點GO活動，只要喝咖啡就能集點，集滿4點可加價199元到1080元購買周邊，包括「質感托特包」、「MiiR保溫隨行杯」、「COFFEE LOVERS手機支架」等。

▼7-11國際咖啡日優惠，大杯以上第二杯7折。（圖／業者提供）

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家推出會員限定優惠，即日起至9月22日限時5天，Let's Cafe特大拿鐵、搖搖茶吧指定飲品「第二杯10元」，另有多項商品「買1送1」、「買兩件更省」。

▼全家推出會員限定優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富推出中秋返工咖啡優惠，自9月18日起至12月31日祭出「天天聯邦日 指定咖啡 享同品項買1送1」活動，活動期間消費者持聯邦銀行信用卡、金融卡、指定行動支付及萊爾富HiPay支付綁定聯邦信用卡，並購買萊爾富Hi café指定咖啡（美式或拿鐵），即享「天天買1送1」優惠。

另外，即日起至10月15日，到萊爾富門市購買指定商品，使用萊爾富HiPay支付綁定聯邦信用卡，單筆滿300元，還可現折30元。買指定商品刷聯邦信用卡，單筆消費滿600元現折60元。

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出咖啡及指定信用卡優惠。（圖／業者提供）

萊爾富表示，近來將Hi café咖啡所使用的高海拔綜合豆全面再升級，推出經由CQI（咖啡品質鑑定協會）鑑定評核結果均達80分以上的精品咖啡豆，製成更美味、好喝的Hi café咖啡，訴求讓消費者以花少少的錢，就能在超商喝到等同高品質的精品咖啡饗宴。

ET快訊
松信議員剩6席！許家蓓癌逝「不補選、不遞補」　原因曝
「害死我！」捲BB Call恐攻　金阿波羅老闆將跨國提告
台灣製造BB Call「遭借刀殺人」　手法曝光
蝸牛小米粽中毒3死！　食藥署鎖定「5可疑物質」
許家蓓48歲病逝！　子宮內膜癌「常見症狀」曝
快訊／美天王歌手結婚！　CP查理曬婚禮照
吃小米粽3死　高大成：蝸牛不是主因！
爆炸BB Call來自台灣！　金阿波羅澄清：並非直接製造
BB Call「一陣狂嗶後」集體爆炸　拆開驚見5公克炸藥

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥當勞「阿華田冰炫風」今天開賣！加碼吃全新韓風甜辣雞腿堡

7-11國際咖啡日「第2杯7折、指定品買1送1」！超商開工優惠一次看

台中百貨周慶壓軸！豐原太百喊：比出國買還便宜　最高回饋38%

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

利特准銀赫退團！遭嗆「奇怪的人」　曝李洪基最嚴厲：我是學員就退賽

羅志祥開唱出包「被喊退票」　他笑嗆觀眾：下不下流啊！

麥當勞「阿華田冰炫風」今天開賣！加碼吃全新韓風甜辣雞腿堡

7-11國際咖啡日「第2杯7折、指定品買1送1」！超商開工優惠一次看

台中百貨周慶壓軸！豐原太百喊：比出國買還便宜　最高回饋38%

280戶大樓險變「城中城翻版」　賴打燒沙發！高雄男縱火下場曝

屏東1對兄弟母親過世頓失依靠　枋寮警+地方公益團體伸援手

快訊／新北藍議員服務處遭搜索　國民黨團籲司法勿枉勿縱

投資菲國房產吸金兼差「賣靈骨塔」　假富豪3年騙4千萬被起訴

快訊／中國日本人學校　男童上學「慘遭持刀砍傷」

台灣福特「新一代Kuga」確定10／2上市！雙動力、SYNC4大螢幕上身

南投健行節5場次活動9／28開走　完賽還有環保好禮

北市松信議員剩6席！許家蓓癌逝　「不補選、不遞補」原因曝光

國慶焰火在雲林！　張麗善邀慢遊雲林...賞百景、享百味、看百戲

檢調查柯文哲金流傳有關鍵進展　黃國昌：編故事還是洩密？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

消費熱門新聞

CUBE卡友獨享優先購票權　與aMEI一同前進大巨蛋

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

屢屢創業失敗不退卻　披薩口味車輪餅闖出一片天

超商國際咖啡日優惠！第2杯7折、買1送1

麥當勞聯名推阿華田脆酷冰炫風！

歡樂過節無負擔！5招有感運動讓你輕鬆甩脂

各大速食店中秋限定優惠懶人包

麥當勞本周「15大優惠券」快收！

葉怡蘭：看好威士忌佐餐潛力

特大美式15杯520元　超商限時優惠來了

黑色星期五咖啡第2杯5元、買1送1！

麥當勞阿華田冰炫風、韓風系列今天開賣

台中百貨周慶壓軸　豐原太百喊：比出國買還便宜

「蘇格登醇金13年」夏日凍飲新潮流！

更多熱門

相關新聞

彰化男猝死陳屍超商沙發30hrs　最後身影曝

彰化男猝死陳屍超商沙發30hrs　最後身影曝

彰化員林一家超商16日傳出離奇猝死案，一名休假的王姓消防員前往該超商消費時，偶然發現座位區沙發上一名男子維持同樣姿勢許久、一動不動，驚覺有異上前查看，赫見該男已經死亡，且還出現屍斑。警方初步調查，死者許男(45歲)於15日下午2時許走進超商，隨後就坐在沙發上滑手機，到被發現死亡已經過了將近30小時。

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

喝光整瓶高粱！台中男倒超商睡翻

喝光整瓶高粱！台中男倒超商睡翻

醉男遇前女友　復合遭拒暴怒傷人

醉男遇前女友　復合遭拒暴怒傷人

霜淇淋、咖啡買1送1！超商優惠懶人包

霜淇淋、咖啡買1送1！超商優惠懶人包

關鍵字：

國際咖啡日超商7-11全家萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！增至9死、2800傷

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」

2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏4陷阱

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

台東食物中毒3死！疑83歲嬤包「蝸牛小米粽」惹禍

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

快訊／許家蓓癌逝享年47歲　最後發文曝光！支持者震驚

快訊／民進黨女議員罹癌今晨病逝　享年47歲

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

蘇力颱風估今生成　「全台下3天」時間曝

小米粽內餡曝！粽葉包裹滿滿「蝸牛肉」

「林襄理想型」爆密戀樂天女孩！

陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

警專生涉白嫖遭毆　警約談樓鳳妹

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

更多

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面