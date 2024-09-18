7-11國際咖啡日「第2杯7折、指定品買1送1」！超商開工優惠一次看

▲7-11自9月18日起至10月1日推出「國際咖啡日」優惠。（圖／7-11提供）



記者林育綾／綜合報導

中秋節後上班不憂鬱！超商紛紛祭出咖啡優惠、周末小確幸，7-ELEVEN今（18）日起至10月1日推出「國際咖啡日」，大杯以上「第二杯7折」，還有多項沖泡盒裝咖啡商品「買1送1」。全家也推出會員限定優惠，特大拿鐵第二杯只要10元，多項夯品買1送1。萊爾富祭出中秋返工咖啡優惠，9月18日起一路到年底，使用指定支付方式天天享咖啡「買1送1」。

▲7-11國際咖啡日活動。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11自9月18日起至10月1日推出「國際咖啡日」，CITY CAFE、CITY PRIMA大杯以上「第二杯7折」。更跨類別整合常溫、冷藏、沖泡飲品推出促銷，其中推薦西雅圖沖泡飲品全系列盒裝「買1送1」起。

同步合作熱愛咖啡的插畫家WHOSMiNG，9月18日至10月15日推出線上OPENPOINT集點GO活動，只要喝咖啡就能集點，集滿4點可加價199元到1080元購買周邊，包括「質感托特包」、「MiiR保溫隨行杯」、「COFFEE LOVERS手機支架」等。

▼7-11國際咖啡日優惠，大杯以上第二杯7折。（圖／業者提供）



★全家

全家推出會員限定優惠，即日起至9月22日限時5天，Let's Cafe特大拿鐵、搖搖茶吧指定飲品「第二杯10元」，另有多項商品「買1送1」、「買兩件更省」。

▼全家推出會員限定優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富推出中秋返工咖啡優惠，自9月18日起至12月31日祭出「天天聯邦日 指定咖啡 享同品項買1送1」活動，活動期間消費者持聯邦銀行信用卡、金融卡、指定行動支付及萊爾富HiPay支付綁定聯邦信用卡，並購買萊爾富Hi café指定咖啡（美式或拿鐵），即享「天天買1送1」優惠。

另外，即日起至10月15日，到萊爾富門市購買指定商品，使用萊爾富HiPay支付綁定聯邦信用卡，單筆滿300元，還可現折30元。買指定商品刷聯邦信用卡，單筆消費滿600元現折60元。

▲萊爾富推出咖啡及指定信用卡優惠。（圖／業者提供）

萊爾富表示，近來將Hi café咖啡所使用的高海拔綜合豆全面再升級，推出經由CQI（咖啡品質鑑定協會）鑑定評核結果均達80分以上的精品咖啡豆，製成更美味、好喝的Hi café咖啡，訴求讓消費者以花少少的錢，就能在超商喝到等同高品質的精品咖啡饗宴。