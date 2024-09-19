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全家新推卡布奇諾、義式濃縮霜淇淋！聯名陳耀訓炸彈奶酥麵包

▲▼全家推出「卡布奇諾」，還有義式濃縮口味霜淇淋，並再度聯手世界麵包冠軍陳耀訓，推出必買「炸彈奶酥麵包」等新品。（圖／業者提供）

▲全家推出「卡布奇諾」，還有義式濃縮口味霜淇淋，並再度聯手世界麵包冠軍陳耀訓，推出必買「炸彈奶酥麵包」等新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接國際咖啡日，全家便利商店Let's Café推出全新熱飲「卡布奇諾」，霜淇淋更首度推出義式療癒甜點「阿芙佳朵」，以台灣人喜愛的濃縮咖啡搭配Fami!ce霜淇淋。此外也跟全台最美洗衣店「萬秀洗衣店」聯名，推出咖啡淨膚皂等商品；並再度聯手世界麵包冠軍陳耀訓，推出必買「炸彈奶酥麵包」、「鹿港麵茶墨西哥」、「麵茶花生雙餡餅乾三明治」。

▲▼全家推出「卡布奇諾」，還有義式濃縮口味霜淇淋，並再度聯手世界麵包冠軍陳耀訓，推出必買「炸彈奶酥麵包」等新品。（圖／業者提供）

▲全家推出「卡布奇諾」新品，還抽雙人義大利來回機票。（圖／業者提供）

全家Let's Café推出熱飲新品「卡布奇諾」，運用專業技術萃取出濃縮咖啡，以加壓蒸氣製成細緻厚實的奶泡，讓濃縮咖啡、熱牛奶與奶泡交織出卡布奇諾完美比例，讓消費者在台灣即可享受正統義式經典風味。

▲▼全家推出「卡布奇諾」，還有義式濃縮口味霜淇淋，並再度聯手世界麵包冠軍陳耀訓，推出必買「炸彈奶酥麵包」等新品。（圖／業者提供）

▲「阿芙佳朵」以台灣人喜愛的濃縮咖啡，搭配Fami!ce霜淇淋。（圖／業者提供）

此次霜淇淋更推出義式甜點聞名世界的代表作「阿芙佳朵」，以台灣人喜愛的濃縮咖啡，搭配Fami!ce霜淇淋，濃醇熱咖啡澆淋在霜淇淋上，冷熱交融和苦甜平衡的口感令人陶醉，售價65元。

「卡布奇諾」原價60元，即日起至10月1日會員於門市購買享49元優惠，APP隨買跨店取2杯只要89元、10杯420元，最低一杯只要42元。10月29日前購買還能再抽價值15萬「義大利雙人來回機票」，同時也能參加「集章趣」活動，集滿10章再享指定飲品半價優惠。

另外，全家積極推動咖啡渣綠色循環應用，繼去年以Let’s Café咖啡渣再製「咖啡全循環除臭運動襪」後，此次跨界與文創產業合作，攜手潮流品牌「萬秀洗衣店」，延續洗衣店阿公和阿嬤疼惜孫子的心，用咖啡渣打造「咖啡渣盤香」和「咖啡渣淨膚皂」。

▲▼全家跨界合作「萬秀洗衣店」，用咖啡渣打造「咖啡渣盤香」和「咖啡渣淨膚皂」。（圖／業者提供）

▲▼全家跨界合作「萬秀洗衣店」，用咖啡渣打造「咖啡渣盤香」和「咖啡渣淨膚皂」。（圖／業者提供）

▲▼全家跨界合作「萬秀洗衣店」，用咖啡渣打造「咖啡渣盤香」和「咖啡渣淨膚皂」。（圖／業者提供）

「咖啡渣盤香」使用100% Let's Café咖啡渣作為燃燒材料，零添加化學藥劑並結合中藥製成，可減少蚊蟲靠近達到防護效果，成分天然，家中有嬰幼兒或毛小孩也能放心使用。「咖啡渣淨膚皂」同樣以Let's Café咖啡渣，結合萬秀洗衣店倡議的一物多用理念開發，透過咖啡渣木質纖維顆粒可清潔毛孔和去角質的特性，淨膚過程獲得磨砂效果，使皮膚更光滑。即日起至10月1日，會員購買「咖啡渣盤香」享189元優惠，「咖啡渣淨膚皂」優惠價139元。

▲▼全家推出「卡布奇諾」，還有義式濃縮口味霜淇淋，並再度聯手世界麵包冠軍陳耀訓，推出必買「炸彈奶酥麵包」等新品。（圖／業者提供）

▲全家再度聯手世界麵包冠軍陳耀訓，推出必買「炸彈奶酥麵包」等新品。（圖／業者提供）

新品麵包方面，全家更與世界麵包冠軍陳耀訓再度聯手，耗時6個月開發3款「新台式經典」系列，還擁有Clean Label潔淨標章。首推明星甜點品牌minimore的「麵茶花生雙餡餅乾三明治」，以奶油夾心餅乾，搭配鹹焦糖花生奶油霜、道地鹿港麵茶內餡，鬆脆的餅乾和濃郁內餡讓口感更加豐富。

同樣以鹿港麵茶入料的「鹿港麵茶墨西哥」麵包，透過柔軟麵包體包覆鹿港麵茶內餡，外層再淋上以丹麥LURPAK冠軍奶油調製的香甜奶油墨西哥醬，呈現嶄新的麵茶墨西哥風味。

同步推出陳耀訓麵包埠熱銷款「炸彈奶酥麵包」，以100%日本熊本麵粉製作柔軟麵糰，搭配LURPAK世界冠軍奶油調製的經典奶酥餡，呈現道地經典的炸彈麵包，即日起至10月1日，麵包全品項「第二件6折」；購買指定中杯以上咖啡品項，加購minimore指定甜點享半價優惠。

●7-11國際咖啡日優惠

▲▼7-11國際咖啡日優惠。（圖／業者提供）

▲7-11即日起至10月1日推出「國際咖啡日」優惠，大杯以上「第二杯7折」。（圖／業者提供）

7-11即日起至10月1日推出「國際咖啡日」，CITY CAFE、CITY PRIMA大杯以上「第二杯7折」。更跨類別整合常溫、冷藏、沖泡飲品推出促銷，其中推薦西雅圖沖泡飲品全系列盒裝「買1送1」起。

▲▼7-11國際咖啡日優惠。（圖／業者提供）

▲西雅圖沖泡飲品全系列盒裝「買1送1」起。（圖／業者提供）

同步合作熱愛咖啡的插畫家WHOSMiNG，9月18日至10月15日推出線上OPENPOINT集點GO活動，只要喝咖啡就能集點，集滿4點可加價199元到1080元購買周邊，包括「質感托特包」、「MiiR保溫隨行杯」、「COFFEE LOVERS手機支架」等。

▼同步合作熱愛咖啡的插畫家WHOSMiNG，即日起至10月15日推出線上OPENPOINT集點GO活動。（圖／業者提供）

▲▼7-11國際咖啡日優惠。（圖／業者提供）

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