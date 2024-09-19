日本伊豆群島海水變白！疑海底火山「噴發」前兆　緊急發布警報





▲日本伊豆群島海底火山「須美壽島」近日有爆發跡象。（圖／X／日本海上保安廳）

記者羅翊宬／編譯

位於太平洋外海的伊豆群島屬於日本所有，行政區劃上屬於東京都管轄，群島中10個主要島嶼均為火山島。在此之際，日本氣象廳發現，青島以南約110公里的海底火山「須美壽島」，其海水顏色開始出現明顯變化，因此針對該地發布「噴火警報」，要求航行中的船隻提高警戒。

根據《日本放送協會》，日本氣象廳今（19）日指出，海上保安廳的飛機昨（18）日抵達伊豆群島青島以南110公里處的海底火山「須美壽島」時，發現周邊海域的海水顏色明顯變成藍白色，海水變色範圍為島嶼西北1.8公里內，比起今年7月觀測到的海水顏色變化範圍（距離島嶼300公尺以內）還要再更大。

海上保安廳發現，周邊海域已經確定出現帶有灰色物質的浮游物，研判火山氣體或熱水可能有從海底噴發的可能性，對此，氣象廳認為，未來「須美壽島」的海底火山會有從海底噴發的可能性，因此從19日上午11時就針對該片海域發布「噴火警報」。

日本氣象廳也呼籲，船隻航行至相關海域時，必須對海底火山的噴發提高警覺，並提醒船隻必須注意可能會在海底火山爆發一同噴發的浮岩。