日本伊豆群島海水變白！疑海底火山「噴發」前兆　緊急發布警報

▲日本伊豆群島海底火山「須美壽島」近日有爆發跡象。（圖／X／日本海上保安廳）
記者羅翊宬／編譯
位於太平洋外海的伊豆群島屬於日本所有，行政區劃上屬於東京都管轄，群島中10個主要島嶼均為火山島。在此之際，日本氣象廳發現，青島以南約110公里的海底火山「須美壽島」，其海水顏色開始出現明顯變化，因此針對該地發布「噴火警報」，要求航行中的船隻提高警戒。
根據《日本放送協會》，日本氣象廳今（19）日指出，海上保安廳的飛機昨（18）日抵達伊豆群島青島以南110公里處的海底火山「須美壽島」時，發現周邊海域的海水顏色明顯變成藍白色，海水變色範圍為島嶼西北1.8公里內，比起今年7月觀測到的海水顏色變化範圍（距離島嶼300公尺以內）還要再更大。
7月17日(水)、18日(木)に #海上保安庁 は、火山観測を実施しました。#西之島 では約10kmに渡る広範囲に変色水がみられました。#須美寿島(すみすじま)でも約7年ぶりに変色水を確認したことから、航行警報を発出して航行船舶に注意を促しています。#海域火山 データベースhttps://t.co/TVKMszBbZJ pic.twitter.com/0QU8BO281p— 海上保安庁 (@JCG_koho) July 19, 2024
海上保安廳發現，周邊海域已經確定出現帶有灰色物質的浮游物，研判火山氣體或熱水可能有從海底噴發的可能性，對此，氣象廳認為，未來「須美壽島」的海底火山會有從海底噴發的可能性，因此從19日上午11時就針對該片海域發布「噴火警報」。
日本氣象廳也呼籲，船隻航行至相關海域時，必須對海底火山的噴發提高警覺，並提醒船隻必須注意可能會在海底火山爆發一同噴發的浮岩。
7月17日(水)、18日(木)に #海上保安庁 は、火山観測を実施しました。#西之島 では約10kmに渡る広範囲に変色水がみられました。#須美寿島(すみすじま)でも約7年ぶりに変色水を確認したことから、航行警報を発出して航行船舶に注意を促しています。#海域火山 データベースhttps://t.co/TVKMszBbZJ pic.twitter.com/0QU8BO281p— 海上保安庁 (@JCG_koho) July 19, 2024
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