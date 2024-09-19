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北韓成功試射「新型」戰術彈道飛彈　金正恩視察相當滿意

▲▼金正恩18日視察由北韓飛彈總局進行的試射，成功試射新型戰術彈道飛彈與改良款巡弋飛彈。（圖／路透）

▲金正恩18日視察由北韓飛彈總局進行的試射，成功試射新型戰術彈道飛彈與改良款巡弋飛彈。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）昨（18）日上午6時50分（台灣時間5時50分），從平安南道价川市朝向東北方發射數枚短程彈道飛彈，飛行距離為400公里。對此，北韓官媒今（19）日證實，在其最高領導人金正恩的視察指導下，成功試射掛載4.5噸級超大型常規彈頭的新型戰術彈道飛彈、改良型戰略巡弋飛彈。

根據北韓官媒《朝中社》，在金正恩的視察指導下，北韓飛彈總局18日上午成功試射兩款飛彈，分別為新型戰術彈道飛彈「火星砲-11다-4.5」、改良型戰略巡弋飛彈，其中掛載4.5噸級超大型常規彈頭的新型戰術彈道飛彈，其試射目標為是否能精準打擊射程320公里的目標物，以及其爆炸威力。

同時，北韓為了提升戰爭靈活運用武器的能力，還試射了經過改良的戰略巡弋飛彈。據悉，南韓聯合參謀本部18日對外發布消息時，並未提及偵測到北韓試射戰略巡弋飛彈。

▲▼金正恩18日視察由北韓飛彈總局進行的試射，成功試射新型戰術彈道飛彈與改良款巡弋飛彈。（圖／路透）

針對此次試射飛彈的成果，金正恩感到相當滿意，「透過試射飛彈來提升武器性能，其實與朝鮮民主主義人民共和國國防安全環境所面臨到的外部勢力嚴重威脅，有著直接性的關係。如今對國家安全環境構成威脅的地區軍事政治情勢，使得如何強化自衛軍事力量，成為我國最重要的大事。」

金正恩強調，除了持續增強核武能力以外，常規武器性能提升也相當重要，因此他提倡必須擁有全球最強的軍事技術實力，和具有壓倒性的攻擊能力。

金正恩也視察由北韓國防科學院所研發的7.62mm狙擊步槍、5.56mm自動步槍，並針對未來生產方向進行指導。

南韓《韓聯社》指出，其實此次針對新型戰術彈道飛彈的試射，是北韓繼7月1日試射後，第2次進行的試射。當時北韓飛彈總局就曾提及，在完成飛彈飛行特性的確認工作以後，將會持續進行試射。

另外，北韓18日下午，持續再度向南韓空飄垃圾氣球，其中有一顆垃圾氣球18日晚間9時42分墜落至首爾市城北區石串洞的某條道路，引爆裝置導致路邊野草燃燒，消防當局在15分鐘內撲滅火勢。

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