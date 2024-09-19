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日本駐華大使館「降半旗」　哀悼遭砍死10歲男童！估影響日企投資

▲▼中國廣東省深圳「日本人學校」10歲日僑男童，18日上午慘遭中國籍男子砍死。（圖／達志影像）

▲中國廣東省深圳「日本人學校」10歲日僑男童，18日上午慘遭中國籍男子砍死。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

位於中國廣東省深圳的日本人學校昨（18）日上午驚傳砍殺事件，一名年僅10歲的日僑男童上學途中，遭到44歲中國籍男性持刀襲擊，腹部流出鮮血，母親尖叫聲響徹寧靜的住宅區，儘管送醫搶救，卻仍於今（19）日凌晨不治身亡。為此，日本駐華大使館降半旗表達「哀悼」。

根據《日本放送協會》，10歲日僑男童在中國當地慘遭砍殺身亡的消息，震驚日本國內社會，外界認為日本政府應該派出外務大臣，針對此事嚴格要求中國清楚交待真相、防止悲劇再度發生。同時，日本駐北京大使館19日「降半旗」哀悼，對於男童搶救無效的消息由衷表達哀悼，盼中國政府能致力保護在華日本僑民安全。

▲▼男童遭砍死後，日本駐北京大使館「降半旗」哀悼。（圖／翻攝自日本國駐華大使館微博）

▲男童遭砍死後，日本駐北京大使館「降半旗」哀悼。（圖／翻攝自日本國駐華大使館微博）

針對此事，先前宣布參選自民黨總裁的日本外務大臣上川陽子，19日早晨在外務省向記者表示，「按捺不住內心沉痛的悲傷。對於上學途中的兒童做出如此卑劣之事，我深感遺憾」；至於內閣官房長官林芳正，同樣也表達上述說法。

對於日本僑民在深圳遇害身亡的消息，住在事發現場附近的30多歲中國籍女性受訪時感嘆，「我也有5歲的孩子，當我得知此事時深感震驚，也擔心男童的狀況，當我知道男童不治身亡時，感到相當悲傷。」

住在北京的50多歲中國籍女性則表示，「其實大部分的中國人在對待日本人時，還是相當友好的。我認為（男童遇害身亡一事）屬於極端的案例......（殺害男童兇嫌的想法）並不能代表全體中國人。我深感遺憾且心痛。」

▲▼日本外務大臣上川陽子痛批兇嫌「卑劣」。（圖／達志影像）

▲日本外務大臣上川陽子痛批兇嫌「卑劣」。（圖／達志影像）

《日本放送協會》分析，繼今年6月蘇州日本人母子遇襲、加上此次深圳事件，可能將在日本人對中國的投資意願上造成深遠影響，除了目前中國經濟前景不透明，加上近來陸續有日本人因為中國立法通過「間諜罪」而被逮捕。

由在中國投資設廠的日商所組成的「中國日本商會」，曾經於今年8月底進行一項調查，只有15%的日本企業表示會增加對華投資，至於另外45%的日企則表示會減少、甚至停止對華投資。

日本中國問題專家、神田外語大學教授興梠一郎表示，「目前（日本）對中國的投資已經逐漸在減少當中，我認為未來更會因此產生衝擊。因為簽證問題，日本人觀光客和前往中國畢業旅行的人數已經在減少當中，未來更無法逃避此波影響。」

►日僑10歲男童上學遇襲　遭中國男「持刀砍死」！母親雙手鮮血求救

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