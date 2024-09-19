日僑10歲男童上學遇襲　遭中國男「持刀砍死」！母親雙手鮮血求救

▲深圳日本人學校外，一名日本籍男童慘遭中國男性持刀砍死，大批維安人員站崗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

昨（18）日為九一八事變93周年，然而卻激起中國的仇日意識，進而導致無辜民眾的傷亡！在中國廣東省深圳，一名日本籍的10歲男童，在母親的陪同下前往日本學校上課，然而途中卻遭到44歲中國籍男性持刀砍殺，現場留下大片鮮血，母親受驚慘叫，經過長時間治療後，男童宣告不治。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，日本駐中國廣東省廣州總領事貴島善子今（19）日早晨向現場記者團，證實遇害的10歲日本籍男童不幸身亡的消息，表示該名男童在醫院接受長時間的手術後，依舊於19日凌晨死亡，此次事件預估將對當地日本僑民社會帶來驚恐與不安。

回顧事發現場，該名10歲日本籍男童在母親的陪同下，18日上午8時（日本時間上午9時）前往位於廣東省深圳的日本人學校上課，然而在距離學校只剩200公尺的路途中，卻突然遭到44歲中國籍男子持刀砍殺，現場多名目擊者證實，男童的腹部與雙腿出現大面積的傷口，鮮血直流。

男童的母親雙手則是因此沾滿大量鮮紅血液，她用中文表示，「我家的孩子到底做錯了什麼」、「救我」。

該名44歲中國籍男子犯案後，便被當地警察逮捕，目前仍持續接受調查中，不過卻始終未能吐露犯案動機。

報導指出，此次男童遭到砍死的事件，引起中國當地日本僑民社會的驚恐與不安，深圳日本人學校更從18日起臨時停課。

日本駐中國大使金杉憲治18日晚間在北京強調，「目前並未取得中國方面完整的說明。」

據悉，先前中國蘇州日本人學校，才於今年6月發生男性砍傷一對日本人母子的事件，當時阻止歹徒登上校巴的中國籍女職員也因此遭到刺傷，最後傷重不治。

►快訊／中國日本人學校 男童上學「慘遭持刀砍傷」