托福松毒性極強！多用在農田果園殺蟲　業者建議：灑後14天再採收

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導



台東金峰鄉賓茂及壢坵部落爆發疑似集體食物中毒，衛福部今（19）日確認在蝸牛小米粽的食餘檢體驗出劇毒農藥「有機磷托福松」，總計12人中毒，其中3人死亡，6人仍在加護病房搶救。對此，台東縣植物保護商業同業公會總幹事陳仕軒表示，托福松是劇毒農藥，多用在殺蟲，誤食的話一定會馬上有反應。

▲台東縣植物保護商業同業公會總幹事陳仕軒說明，托福松是劇毒農藥誤食的話一定會馬上有反應。（圖／記者楊漢聲翻攝）

陳仕軒表示，托福松是劇毒農藥，主要用在農田果園地上的線蟲跟榴線蟲，不會影響到草，但因為它會被吸收，草會有根，吸收到地上的一些水分，有可能會吸收進去，通常揮發保守建議都是要兩個禮拜，才達安全採收期。

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▲蝸牛粽食餘檢體檢出劇毒農藥「有機磷托福松」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

陳仕軒指出，買托福松的人其實不少，都是用在香蕉、十字花科的蔬菜這些居多，而托福松有很多家工廠在製作，毒性是屬於就是第一類的毒性，劇毒農藥，另外買農藥都一定要登記，都有實名制管制登記的，誤食的話一定會馬上有反應，並且有嚴格使用規定，希望大家不要把農藥污名化。

食藥署指出，托福松為有機磷類殺蟲劑，屬劇毒型農藥，典型的有機磷殺蟲劑中毒症狀包含瞳孔成針瞳、昏迷或半昏迷、口水多、痰多、呼吸或嘔吐物中有濃烈農藥味（或稱大蒜味）、全身汗濕、局部肌肉抽動等徵狀。急性期症狀常於5-30分鐘內即出現，但少數情況下能可能延遲至數小時或至12小時後才產生，與暴露劑量及物質有關。