日本新幹線行駛到一半「列車脫鉤分離」！　320乘客目睹離譜過程

記者羅翊宬／編譯

日本東北新幹線今（19）日上午發生「列車脫鉤分離」的事故！綠色的隼號列車、紅色的小町號列車在盛岡車站連結後，才會駛向東京；不過，當這兩列連結的列車行經古川站、仙台站之間時，卻疑似因零件鬆脫倒導致連結部分脫鉤，300多名乘客受困，對向列車乘客拍下過程，直言「小町號，你要去哪裡？」

根據《日本放送協會》，JR東日本指出，連結狀態的隼號列車（綠色）、小町號列車（紅色）19日上午8時（台灣時間上午7時）行駛至宮城縣古川站和仙台站之間，豈料兩輛列車的連結部分卻在行駛時脫鉤，最後停在軌道上。

隼號列車有200人搭乘、小町號則是有120人搭乘，列車在停駛後，車上空調維持正常運作。據悉，車上目前並未傳出有乘客受傷，也未有任何病患。

報導指出，隼號列車共有10節車廂、小町號則是有7節車廂。其中，小町號上午6時從秋田車站出發後，上午7時30分行駛至盛岡車站時，會與隼號列車進行連接，列車完成連結後才會繼續駛向東京車站。

受到此次列車分離事態影響，東北新幹線（東京站至新青森站）全線上、下行路段全面暫停行駛。不過，稍早最新消息指出，仙台站至東京站區間的上下行路段已於上午10時50分（台灣時間上午9時50分）恢復行駛。

▼平時，東北新幹線的隼號列車（綠）、小町號列車（紅）會在盛岡站進行連接。（圖／翻攝自X／MADCOINX）

《日本放送協會》透過直升機進行空拍的影像，發現東北新幹線「隼號列車•小町號列車6號」在上行路段的高架鐵道上，紅色與綠色的兩輛列車呈現脫鉤分離狀態，不過兩輛列車在外觀上並未嚴重受損。

約莫上午8時30分，東北新幹線下行路段也跟著受影響，列車目前暫停行駛，一名拍攝列車分離過程的乘客受訪時表示，「我搭乘東北新幹線列車上班通勤，然而卻突然緊急剎車，接著列車停了下來。對面上行路段的隼號列車也跟著停了下來。」