20區域綠委齊反國土計畫法　賴清德：黨整理意見向政院反映

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

20區域綠委齊反國土計畫法　賴清德下令：黨整理意見向政院反映

▲▼立委蔡易餘 陳冠廷 等人舉辦 國土計畫法 展延重調整 再起步更穩固 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委蔡易餘、陳冠廷等人聯名建議政府國土法暫緩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

《國土計畫法》明年上路，但現行「國土功能分區圖」劃設階段，多個地方政府未如期繳交功能分區圖，導致整體規劃進度嚴重延誤，加上農民對農地變更充滿疑慮，20名區域綠委今（18日）也召開記者會要求政院暫緩。據了解，下午民進黨中常會中，也有多位中常委當面向總統、民進黨主席賴清德提出建言，賴則責成民進黨政策會整理相關意見，並向行政院反映。

國土計畫法自馬政府時期2015年底立法至今，爭議不斷，最終預計明年4月30日正式實施，內政部長劉世芳也多次強調國土法會如期上路，然而中央地方意見分歧，就連執政黨立委也不挺，今天有多位民進黨籍立委舉行「國土計畫法展延重調整，再起步更穩固」記者會喊話政府，在無一致共識前應暫緩實施，包括蔡易餘、陳冠廷、王美惠、何欣純、陳秀寶、陳素月、黃秀芳、劉建國、陳亭妃、郭國文、賴惠員、王定宇、邱議瑩、林岱樺、許智傑、黃捷、鍾佳濱、徐富癸、莊瑞雄、陳俊宇等中南部立委在內。

據了解，下午民進黨中常會會中，多位常委針對國土計畫法提出意見，且討論的內容都頗為細節，包含蔡易餘、王定宇、蘇治芬、陳亭妃、洪申翰等多位立委都有發言，並分別提到環境保育、地方農業發展、雲林張家態度，以及該法已經是馬英九政府時代訂定等爭點，多位常委各自論述。

會中主席賴清德並未直接表態，而是責成民進黨政策會整理常委們的意見，並將相關態度提供給行政院，也請黨務主管邀請行政院下次派代表參與，才能確認並直接收到常委相關意見。

另外，賴清德會中也提到這個月高中職和大學陸續開學，政府推動了多項措施來支持所有同學。對於高中職學生，全面免學費；高中職以上學生，放寬學貸申貸及還款措施。對於大專校院學生，政府每學期補貼校內住宿生5千元，中低收入戶可達到7千元；私立大專校院學生的學雜費，每年減免3.5萬元，減輕學生和家長的負擔。

賴清德也提及，政府推動15-45歲青壯世代心理健康支持方案，提供每人3次免費心理諮商。針對16-22歲青年，設有「文化成年禮金」及「青春動滋券」，鼓勵年輕朋友接觸藝文活動及體育運動。他強調，投資未來世代是政府的責任，不僅僅要減輕青年的求學負擔，更要讓年輕世代擁有更多探索世界、成就自我的機會。

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