行政院明通過娛樂稅修法　電影、演唱會可停徵

▲行政院將通過財政部擬具的娛樂稅修正草案，地方政府可視情況停徵電影、演唱會等娛樂稅。（圖／記者蕭采薇攝）



記者陳家祥／台北報導

為推廣藝文活動及體育競技賽事發展，行政院19日預計將通過財政部所提的《娛樂稅法》部分條文修正草案，6大課稅項目的上限稅率減半，並開放地方政府可視產業發展需要、衡酌財政狀況等，停徵演唱會、電影等藝文活動，以及職籃、職棒等競技比賽的娛樂稅，停徵應定明實施期限，經當地民意機關通過，並報財政部備查。

財政部日前預告修正「娛樂稅法」部分條文草案，考量娛樂稅為地方稅，是地方自治重要財源，其稅收全部挹注地方建設及發展。但為保留地方政府財政自主空間，並配合經濟環境變遷及娛樂消費行為改變，在兼顧地方政府發展藝文活動及競技比賽的需要下，授權地方政府得予減稅、停徵部分項目，因此具本法部分條文修正草案。

根據草案條文，電影徵稅將由現行最高60%、國片最高不得超過30%，改為最高不得超過15%。職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會之各種表演，由現行最高不超過30％，改為最高不得超過15%。

戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演，由現行最高不得超過5%，改為最高不得超過2%。各種競技比賽，由最高不得超過10%，改為最高不得超過5%；舞廳或舞場，由現行的最高不超過100%，改為最高不得超過50%。

高爾夫球場部分，仍維持最高不得超過20%。另有其他經財政部公告屬提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者，最高不得超過25%。

另外，草案也增訂條文，授權地方政府得視產業發展需要、特定政策目的及衡酌財政狀況，停徵藝文活動及競技比賽課稅項目之娛樂稅。停徵應定明實施期限並以達成合理之政策目的為限，提經當地民意機關通過，報財政部備查。