國土計畫法連綠委也不挺　朱立倫喊話卓榮泰暫緩：傷害農業發展

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《國土計畫法》預計明年4月30日正式上路，然而除了中央地方互槓外，連綠營內部都不挺，民進黨立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠等20名立委今（18日）上午召開記者會，要求在無法達成全國一致前，應調整國土法實施時程，待充分溝通後再上路。國民黨主席朱立倫下午也表示，國土法事關重大，已經超越黨派之分，並向行政院長卓榮泰喊話扛起來，做充分溝通協調後，再予實施。

朱立倫指出，《國土計畫法》事關全體農民、全國農業發展及國土發展，需要有完整的配套，並且中央跟地方必須一條心來完成。但目前，有超過9個農業縣市的地方政府都表達其困難性，認為還需要有相關配套措施。

朱立倫強調，這個問題超越黨派，是希望國家未來發展有更完整規劃，他們看到，行政院農業部、政務委員都提出不同意見，今天還有多位縣市長、民進黨立委及部分民代都強烈表達心聲。

朱立倫呼籲，行絕對不能用像內政部那樣的態度，想用強硬過關的方式，一定會傷害台灣未來的農業發展與國土規劃，這是他們誠心的呼籲，這跟藍綠沒有關係，不要像今天的民進黨立委一樣，既然也反對《國土計畫法》明年實施，卻還要責備藍營縣市長，這跟政黨沒有任何關係。

另，朱立倫也宣布，11月24日是國民黨130週年黨慶，國民黨將在這一天舉行全代會慶賀黨慶，展現國民黨對中華民國、台灣負責努力的成果，從過去保衛台灣、建設台灣、民主台灣再到和平台灣，國民黨都是一個最負責任的政黨，全代會地點將安排在新成立的桃園市國際會展中心，藉此展現國民黨走向年輕化。

朱立倫指出，美國近期將召開台美國防工業會議，國民黨將派出立委徐巧芯、國際部主任黃介正代表參加，他強調，每一年台美國防工業會議國民黨都有派代表參加，從不缺席，這表示國民黨對國防戰略與國防相關事項的重視。