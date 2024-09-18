許家蓓辭世　賴清德率中常委默哀一分鐘：是民進黨與台北市的損失

▲台北市議員許家蓓。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市議員許家蓓今（18日）凌晨2時25分因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。據轉述，民進黨主席賴清德今中常會時偕全體中常委默哀一分鐘致意，表達哀悼，賴也指出，許家蓓的離世不只是民進黨的損失，也是台北市的損失，黨中央會協助許家蓓議員家人處理後事，讓後事順利圓滿，也幫助許家蓓的家人減少悲傷。

許家蓓於今年5月確診子宮內膜癌，並在馬偕醫院接受治療，抗癌過程辛苦，但她仍以樂觀態度面對、不放棄治療，病況也獲控制好轉，但本月7日病情突然惡化住院，發現癌細胞擴散，於今晨病逝。

許家蓓原規劃康復後投入抗癌公益活動擔任志工等，希冀共同推動癌症防治。民進黨議會黨團表示，對於許家蓓的離世，議員團隊及家人感謝外界的關心及鼓勵，民進黨團將協助後續治喪事宜。許家蓓辭世，藍綠議員、市長蔣萬安都表達哀悼之意，並稱讚許家蓓是風評好、認真的優秀民代。

民進黨今召開第二十一屆第七次中常會，會前，賴清德也偕全體中常委默哀致意，表達哀悼。據轉述，賴清德致詞時表示，民進黨優秀的同志許家蓓議員，今天早上驚傳不幸離世，英年早逝，令我們非常惋惜，許家蓓議員的離世不只是本黨的損失，也是台北市的損失。

賴清德指出，在此代表全黨同志表達最深的哀悼之意，黨中央會協助許家蓓議員家人處理後事，讓後事順利圓滿，也幫助許家蓓的家人減少悲傷。