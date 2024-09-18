郭國文稱「謝龍介非藍營台南最強棒」　黃揚明分析原因：他很緊張

▲國民黨立委謝龍介表態參選2026台南市長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委謝龍介近日表態參選2026台南市長，而民進黨立委郭國文16日發文分析「謝龍介不是國民黨最強棒」。對此，媒體人黃揚明17日表示，「在意這個人才會去寫」，郭國文管人家做什麼？很簡單的原因就是近日民調，台南即便派出民進黨立委陳亭妃參選，民調領先都還在個位數，過去從未看見這個狀態，所以現在郭國文很緊張，因為是台南市黨部主委，要負責輔選，民進黨現在沒有樂觀的本錢。



黃揚明於節目《大新聞大爆卦》表示，郭國文昨天的發文，是很奇怪的邏輯，你管人家做什麼？民進黨把自己的初選辦好就好，國民黨誰是最強候選人，不是民進黨說了算，郭國文要不要也評論一下，2026台北市長民進黨哪個候選人最強？

黃揚明認為，每個政黨「當他在意這個人才會去寫」，很簡單的原因是，TVBS近日台南和高雄的兩份民調，藍營都沒有輸，謝龍介也只輸給陳亭妃，還領先綠委林俊憲，高雄更讓大家有點意外，綠營5位候選人居然全落後柯志恩。所以現在郭國文很緊張、壓力很大，因為他就是台南市黨部主委，要負責輔選，可是又有初選門檻要過，民進黨沒有樂觀的本錢。

▼TVBS台南市長民調。（圖／TVBS民調）

▼TVBS高雄市長民調。（圖／TVBS民調）

黃揚明指出，這次2026年九合一大選，民進黨挑戰在於治理成績是不是越來越讓民眾覺得該換個政黨，而且國民黨「沒有誰最強的問題」，本來安排謝龍介與柯志恩擔任不分區立委，就是為了讓他們參選2026，所以沒有初選問題，就是用徵召的，就像民進黨到時在新北，也不會辦初選。

最後，黃揚明強調，民進黨不容樂觀的原因，在台南、高雄「沒有一個能夠輾壓藍軍的戰將」，即便是陳亭妃，目前民調領先幅度都還在個位數，過去從未看見這個狀態，就連韓國瑜代表國民黨參選那次，陳其邁當時民調也是遙遙領先，這對民進黨來講「壓力可大了」。

▼民進黨台南市黨部主委、立委郭國文16日直言「謝龍介不是國民黨最強棒」 。（圖／記者屠惠剛攝）